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أسماء بنات جديدة 2022 من المواضيع الرائجة التي يبحث عنها الكثير من الرجال والسيدات يوميا عبر محركات بحث جوجل، ومع اقتراب وجود مولود جديد يرزق به الوالدين يبحثون عن أسماء مميزة وفريدة من نوعها للمولود فهناك المئات من الأسماء الجديدة والرائعة والتي تحمل معني مميز وجميل جداً، وهو ما نوفرة لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كما اننا نوفر لكم أيضا مواضيع عن أسماء أولاد جديدة 2023. أسماء بنات جديدة 2022 ومعانيها اسم ديجو: هو من الأسماء المميزة والفريدة من نوعها وهو من أسماء بنات تركية ومعناة هو الفتاة الحساسة.

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اسم باران: من اسماء البنات الجديدة ومعناة هو المطر او المحارب النبيل.

اسم بالاري: من الأسماء الجميلة أيضا والنادرة ومعناة رائع وهو الفتاة التي تمشي برقة وهدوء.

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فردوس: من اجمل أسماء البنات 2022 ومعناة الجنة.

ريفال: من أسماء بنات بحرف الراء وهو اسم نادر وفريد ومعناة الفتاة صاحبة القوام الممشوق.

اسم صبا: من الأسماء المميزة اذا كنت تبحث عن اسماء بنات من ثلاث حروف ومعناة الحنين.

اسم سيلين: من أسماء البنات النادرة والجميلة اذا كنت تبحث عن اسماء بنات بحرف السين ومعناة إلهة القمر عند اليونان.

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ريتاج: من الأسماء المميزة ومعناة هو الباب العظيم أو باب القصر.

رقية: هو من أسماء بنات دلع وكيوت ومعناة الارتقاء والرقة.

اسم صفية: من اسماء بنات فريدة وجميلة ومعناة الفتاة النقية.

اسم سجود: هو من اسماء بنات خفيفة النطق ومعناة الانحناء او الخضوع. عمر شويل - جدة أسماء بنات جديدة 2022 ومعانيها اجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة - ثقفني

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