بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

تبحث الكثير من السيدات عن طرق لصبغ الشعر ومن اشهرها الصبغات ولكن قد تكون تلك الصبغات تسبب ضرر للشعر كما إنها تتلف الشعر وتسبب تقصف الشعر والهيشان ولكن هناك بعد الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الأصفر أو البني بدون الحاجة إلى استخدام حناء أو اكسجين التي قد تضر الشعر ومن أشهر تلك المكونات القهوة التي تغذي الشعر وتساعد على فرده علاوة على أنها تعطي اللون الأصفر المميز أو الزيتوني حسب الرغبة بدون حناء أو أوكسجين يمكن أن يضر الشعر وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تحضير صبغة الشعر الطبيعية في المنزل.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني

توجد العديد من الطرق التي تساعد على صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية بدون حناء وسنتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من مكون الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الذي يعمل على ترطيب وفرد الشعر.

نضيف إليه ملعقة كبيرة من القهوة مع التقليب حيث تعتبر القهوة هي المسئولة عن صبغ الشعر باللون الزيتوني.

نضيف إلى المكونات ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب الجيد.

نضع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع تقليب باقي المكونات.

نضيف إلى المكونات السابقة نصف ملعقة صغيرة من الزبادي الذي يساعد على ترطيب وفرد الشعر.

نقوم بغسل جيدًا من الزيوت الموجودة عليه بواسطة الشامبو الخاص بها.

نقوم بفرد تلك المكونات من الجذور حتى الأطراف ونتركها على الشعر ٣ ساعات إلى ٤ ساعات.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء سوف نحصل على نتيجة رائعة من تحول اللون تمامًا من اللون الأسود إلى اللون الزيتوني بأقل المقادير وأبسط المكونات المتوفرة لدى كل سيدة ومن اليوم وداعا للحنة أو الصبغات غالية الثمن.

يمكن تكرار تلك الوصفة على الشعر مرة كل ٣ شهور حيث يظل اللون الزيتوني متواجد في الشعر لأكثر من شهرين.

قد ذكرنا في المقال إنه يمكن الحصول على شعر باللون الزيتوني بدون اي تكاليف في إستخدام بعض الطرق الموجودة مثل عمل خصلات الشعر بآللون العسلي الذي يعطي لون رائع جدا بالشعر بمكونات طبيعية في المنزل باستخدم هذه الطريقة المفضل لكي تحصل على شعر بلون مختلف ورائع استخدمي الوصفة المذكور في المقال لتعطيكي اللون المثالي لشعر طويل وناعم