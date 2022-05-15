بأسرار محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة

طبق المخلل لابد منه بجانب كل الوجبات سواء على وجبة الإفطار، أو حتى في الغداء، أو في وجبة العشاء، لأنه هو الذي يشجع الشخص على تناول هذه الوجبات، حديثنا اليوم عن نوع واحد من المخلل وهو الخيار، يتميز الخيار المخلل بطعمه الحادق و قرمشة لذيذة، ولكن للأسف الشديد بعض النساء لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتخليل الخيار المخلل لكل يظل مقرمش ولا يخرج منه رائحة كريهة، ونحن جئنا بهذه السطور القادمة لكي نوضح لكم أسرع طريقة لتخليل الخيار مخلل وبدون أي مجهود، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الخيار المخلل المقرمش مثل المحلات

يحتاج الخيار المخلل طريقة معينة في تخليله، لأنه يحتوي على نسبة ماء عالية، فلذلك لو لم نقم باتباع الطريقة الصحيحة لتخليل الخيار، سوف يصبح ناعم ويتراكم عليه طبقة من ريم، ولا يصلح للطعام، وبتالي سوف تقوم ربة المنزل بوضعه في سلة المهملات، ونحن سوف نقدم لكم المكونات وهي:

كيلو من الخيار الصغير الحجم الطازج.

نصف كوب من الماء المغلي، البارد.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ربع كوب من الخل الأبيض.

فصين من الثوم.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء، ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقتين من الملح.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير المخلل المقرمش في البيت

توجد بعض الأسرار والتكات التي يفعلونها أصحاب المحلات والمطاعم الكبرى عند تخليل الخيار، ولن يعرف هذه الأسرار إلا القليل، ونحن الآن سوف نبوح بكل هذه الاسرار كي نريح كل ست بيت، حيث تتضمن نظافة وجودة المخلل التي تقدمه لجميع أفراد أسرتها، وبالأخص بعد انتشار الكثير من الأمراض والأوبة، وإليكم الخطوات:

عند شراء الخيار يجب أن يكون صغير الحجم، ومتساوي على قدر الإمكان.

يجب غسل الخيار، جيدا، والتخلص من أي شوائب موجوده فيه.

نحضر برطمان زجاجي يناسب كمية الخيار المخلل.

يجب رص الخيار داخل البرطمان، ويجب مراعاة عدم ترك أي مسافة بين كل خيارة والأخرى.

يجب تقليب الملح مع باقي المكونات في الماء البارد بعد تمام الغليان.

نضع الماء على الخيار.

يجب غلق البرطمان جيدا.

يترك لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يمكن وضعه بجانب الوجبات.

مخلل الخيار من أفضل المقبلات يحبها الكثيرون تعطي كذا مذاق رائع وخاص الطعام بشكل كبير باستخدام هذه الطريقة التي تعمل على جعل مخلل الخيار مقرمش ولذيذ ومشطشط من أول مره حيث يمكنك بالفعل عمل الخيار المخللى بدلا من أن تقومي بشراءه في المنزل باستخدام أحدي الطرق التي ذكرناها في المقال بإضافة ملعقة من المكون السحري تعمل على