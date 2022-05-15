نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تخليل الفسيخ للاحتفاظ به لأطول مدة بمذاق ورائحة جميلة في المقال التالي

تخليل الفسيخ، الفسيخ من أشهر الأكلات المصرية المفضلة لفئة لا بأس بها من الأشخاص لهذا تسعى بعض ربات المنزل للتعرف على طريقة صحيحة وناجحة من أجل تخليل الفسيخ حتى لا يفسد ويكون ذوق مذاق ورائحة جيدة مقبولة وعلى الرغم من وجود أكثر من طريقة للتخليل تظل طريقة الشيف الشهيرة عظيمة حمدي هي الأفضل بعد التجربة إليكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة. مكونات الفسيخ المخلل عدد من السمك البوري حسب الرغبة في التخليل على أن يكون له نفس الحجم. قطع ليمون طازجة. شطة بودرة. مقدار من الملح سواء الخشن أو الناعم ويفضل الخشن. زيت نباتي. طريقة تخليل الفسيخ توضع جميع وحدات السمك البوري في وعاء واحد مع بعضها لغسله بالماء لفترة من الوقت.

عندما ننتهي من الغسل يتم التجفيف بأوراق مناديل قوية لامتصاص الماء من السمك ونتركه لحوالي ساعتين معرض للهواء حتى يجف.

الخطوة التالية يتم بها تليين السمك وذلك إما من خلال تدليكه أو الطرق عليه برفق.

ونستخدم الملح في حشو خياشيم السمك جيدًا لجميع وحدات السمك.

من ثم نبدأ برص السمك في برطمان التخليل ولكن بترتيب معين على أن تكون السمكة الأولى رأسها في الاتجاه العلوي والثانية في الاتجاه السفلي والثالثة في الاتجاه العلوي وهكذا حتى ينتهي السمك.

ويفضل أن يكون جميع السمك بنفس الحجم لكي يستغرق جميعًا نفس الوقت في التخليل.

يضاف الشطة والزيت وشرائح الليمون وعصير ليمون فوق حبات السمك المرصوصة في البرطمان ويتم إغلاقه بإحكام حتى لا يظل الهواء في البرطمان.

تستغرق تلك العملية حوالي أسبوعين إلى شهر حسب حجم السمك يتم التأكد من ذلك كل فترة مع تحريك البرطمان كل يومين تقريبا لكي تصل السوائل لجميع الأجزاء. طريقة أخرى لتخليل الفسيخ نحتاج إلى حبتين ليمون.

حبة واحدة من السمك الفسيخ.

مقدار ملعقتين حجم كبير طحينة.

كمية من الزيت.

خل طعام. الخطوات يتم تنظيف الفسيخ جيدًا ومن ثم تقطيعه إلى أجزاء لها حجم صغير. توضع تلك الأجزاء في طبق عميق لإضافة الزيت والليمون والخل وكذلك مقدار الطحينة. بعد خلط المكونات نترك الفسيخ ساعة كاملة في تلك الخلطة قبل تناوله. عمر شويل - جدة كيفية تخليل الفسيخ للاحتفاظ به لأطول مدة بمذاق ورائحة جميلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تخليل الفسيخ للاحتفاظ به لأطول مدة بمذاق ورائحة جميلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.