طريقة عمل الخبز الصاج بأسهل طريقة وأهم فوائده

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خبز الصاج من الخبز الذي يحتوي على دقيق القمح بشكل أساسي ومشهور بتحضيره في بلاد الشام وتقديمه مع الاكل أو يمكن استخدامه في عمل السندوتشات ويُطلق عليه أيضاً خبز الرقاق ويتميز بأنه سريع التحضير وخالي تماماً من الخميرة ونظراً لأنه من أنواع الخبز الصحي إليكم طريقة تحضيره وأهم فوائده.
مكونات عمل خبز الصاج
يمكن عمل خبز الصاج من خلال تجهيز المكونات المطلوبة بالمقادير المناسبة كما يلي:
- كوب ونصف كبير من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف ملعقة كبيرة من القطر.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل خبز الصاج
يمكن تحضير خبز الصاج في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ننخل الدقيق ونضعه في وعاء ثم نضيف إليه الملح ونقلب الاثنين معاً حتى يمتزجوا.
- نضيف نصف ملعقة كبيرة من القطر على الدقيق ثم نضيف الماء ونعجن المكونات تدريجياً للحصول على قوام مناسب من هذا العجين.
- ندهن عجينة خبز الصاج بالدقيق ثم نتركها في مكان ذو درجة حرارة دافئة لمدة ربع ساعة.
- نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متساوية الحجم ثم ندهن هذه الكرات بالزيت أيضاً ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نرش كمية من الدقيق على السطح وذلك حتى لا يلتصق العجين به.
- نفرد العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة جداً.
- نسخن الصاج أو مقلاة على النار ثم ندهنها بالقليل من الزيت ونضع قرص العجين على الصاج.
- نشعل النار على درجة حرارة هادئة ونترك العجينة لفترة قليلة على الصاج حتى تنضج ثم نقلبها على الجانب الآخر حتى تحمر.
- يتم تقديم خبز الصاج مع الجبن أو الشاورما أو الفلافل.
فوائد خبز الصاج
تتمثل فوائد خبز الصاج الصحية فيما يلي:
- يحتوي خبز الصاج على نسبة قليلة من السكر أو الملح مقارنةً بالأنواع الأخرى من الخبز.
- يتضمن نسبة عالية من الفيتامينات مثل الثيامين وحمض الفوليك والريبوفلافين والمعادن مثل الحديد والزنك واليود.
- يحتوي على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائية والألياف الصحية مقارنة بالخبز الآخر العادي ولذلك يعتبر نوع خفيف للاكل وذو فوائد صحية أكثر.
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