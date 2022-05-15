البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة لن تخطر على بالك جربيها بنفسك

البيكنج بودر والصابون يعتبر من المكونات الطبيعية الذي يمكنكم استخدامها بالطبع في العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر والبشرة أيضاً، كما يجب الإشارة أن جميع هذه المكونات موجودة في كل منزل لذلك لها العديد من الفوائد التي لا حصر لها، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات السحرية الرائعة التي تساعد بشكل كبير على تبييض البشرة وتنعيم الشعر.

طريقة عمل البيكنج بودر والصابون

يجب أن نشير أن هذه الوصفة لها العديد من النتائج الرائعة كما يمكنكم الحصول على نتائج مذهلة بالطبع تعطي لكم تبيض طبيعي كما يجب أن نشير أن هذه الوصفة ليس لها أي أضرار على البشرة على عكس العديد من المنتجات الأخري التي تباع في الوقت الحالي في محلات مستحضرات التجميل ولكن هذه المنتجات قد يكون لها العديد من الآثار السلبية على البشرة واليكم هذه الوصفة المميزة:

كوب كبير من الصابون المبشور.

عبوة بيكنج بودر.

2 كوب من الخل الأبيض

طريقة التحضير:

يمكنكم تحضير هذه الوصفة الجبارة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية وهي كما يلي :

في البداية يتم وضع الصالون في الكبة كما يجب أن يتم خلطها بشكل جيد حتى يصبح ذات قوام كريمي .

ثم بعد ذلك يمكنكم إضافة للخل الأبيض حتى تختلط تماما كما يمكنكم بالطبع استبدال الخل الأبيض بالماء بكل سهولة.

ثم يتم وضع البيكنج بودر مع التقليب جيدا حتى يصبح ذات خليط متجانس أو قوام كريمي.

طريقة استخدام الوصفة:

يمكنكم استخدام هذه الوصفة بكل سهولة بعد غسل البشرة بشكل جيد.

يجب عليكم التجفيف بشكل جيد أيضاً ثم يتم وضع مرطب على البشرة.

ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة ونتركها طوال الليل وفي الصباح الباكر يمكنكم غسل الجسم كله بالماء الفاتر.

نصائح لاستخدام هذه الوصفة بأمان

يجب عليكم اتباع السطور القادمة حيث سنقدم لكم مجموعة من النصائح عند استخدام هذه الوصفة وهي كما يلي :