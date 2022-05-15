الفول بالصلصة ألذ فطور وعشاء “المقادير اللازمة لتحضير الطبق”

يعد طبق الفول بالصلصة والطماطم التقليدي من أروع الأطباق الشعبية المشهورة في كل البلاد العربي خاصة مصر ويتميز الطبق بطعمه الشهي الذي لا يقاوم ورائحته الذكية، يمكنك عمل هذا الطبق بكل سهولة في المنزل كما يحضره محلات الأكل الشعبي والمطاعم فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة وطريقة التحضير الصحيحة.

الفول بالصلصة

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المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

علبتين من الفول المدمس الجاهز أو يمكنك تدميسه في المنزل واستخدامه.

أربع ثمرات من الطماطم الحمراء الطازجة الكبيرة.

بصل حمراء واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة أو المحضرة بالمنزل.

فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ربع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز.

رشة من ملح الطعام الناعم حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

خطوات تحضير الفول بالصلصة: