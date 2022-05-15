نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفول بالصلصة ألذ فطور وعشاء “المقادير اللازمة لتحضير الطبق” في المقال التالي
يعد طبق الفول بالصلصة والطماطم التقليدي من أروع الأطباق الشعبية المشهورة في كل البلاد العربي خاصة مصر ويتميز الطبق بطعمه الشهي الذي لا يقاوم ورائحته الذكية، يمكنك عمل هذا الطبق بكل سهولة في المنزل كما يحضره محلات الأكل الشعبي والمطاعم فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة وطريقة التحضير الصحيحة.
الفول بالصلصة
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المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- علبتين من الفول المدمس الجاهز أو يمكنك تدميسه في المنزل واستخدامه.
- أربع ثمرات من الطماطم الحمراء الطازجة الكبيرة.
- بصل حمراء واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة أو المحضرة بالمنزل.
- فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.
- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ربع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- رشة من ملح الطعام الناعم حسب الحاجة.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
خطوات تحضير الفول بالصلصة:
- يتم تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم قدر الإمكان.
- في مقلاه غير لاصقة كالتيفال أو الجرانيت قومي بتسخين الزيت على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم أو المقطع وقلبي جيداً حتى يذبل قليلاً أو يتغير لونه.
- أضيفي الثوم وقلبي حتى تفوح الرائحة.
- قومي بهرس الفول المدمس ثم أضيفيه إبى البصل وقلبي.
- قطعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم تضاف إلى الخليط على النار وتقلب.
- تضاف الصلصة إلى المكونات وتقلب.
- تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي جيداً.
- أضيفي القليل من ماءس التدميس أو الماء العادي إلى الخليط واتركيه بعض الوقت حتى ينضج.
- يرفع الفول بالخليط من على النار.
- أضيفي عصير الليمون إلى الفول وقلبي جيداً حتى تتوزع النكهة.
- تحققي من الطعم وتأكدي من أن الملح مناسب.
- وزعي الفول على أطباق التقديم مع رش زيت الزيتون على الوجه.
- يقدم الفول ساخن مع الخبز العربي وشرائح الطماطم والبصل المقطعة والزيتون المخلل.
- يمكن إضافة رشة خفيفة من الطحينة والزيت الحار إن أردت على الوجه.
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