نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بدوية لعلاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل نهائيا في شهر واحد فقط في المقال التالي
تعد خشونة الركبة من الأمراض المزمنة التي تسبب ألم لا يحتمل في المفصل الموجود في الركبة، وذلك ناتج عن حدوث انزلاق أو تفكك الغضروف الموجود في المفصل، ونظرا لشدة الألم الناتج عن هذا المرض قررنا أن نأتي إليكم ببعض الوصفات العلاجية التي يمكنكم الاستعانة بها لعلاج خشونة الركبة، بالإضافة إلى ذكر الأسباب التي تؤدي إلى خشونة في الركبة، وذلك يمكنكم التوصل إليه عن طريق قراءة هذا المقال.
وصفة علاجية لخشونة الركبة
يمكنك صناعة العلاج بنفسك في البيت، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:-
- إحضار أنبوبة كاملة من مرهم هيموكلار الخاص بعلاج آلام المفاصل والعظام.
- تسييح القليل من دهون الغنم على التام، وخلطة مع مرهم هيموكلار، وإضافة إلى هذه المكونات ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- يتم دمج كافة المكونات جيدا مع بعضهم البعض، ويتم دهان الركبة بشكل يومي من هذا المرهم.
- سوف تلاحظ الفرق في أيام قليلة ويبدأ الألم يختفي بشكل تدريجي، وتتمكن من الصعود والهبوط بشكل شبه طبيعي.
أسباب الإصابة بخشونة الركبة
العديد من الأسباب التي تكون من أهم العوامل الأساسية التي تؤدي إلى إصابة الشخص بخشونة في الركبة، وأبرز هذه الأسباب:-
- التقدم في العمر من أهم العوامل الأساسية حيث يضعف الجسم بشكل عام والعظام بشكل خاص، ويكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وخشونة الركبة.
- العوامل الوراثية من أهم الأسباب حيث أنه من الممكن أن تكون الإصابة بالغضروف المفصل مرض شائع في فروع العائلة يتوارثه الأبناء عن الآباء.
- كثرة الوقوف لساعات طويلة على القدم، والصعود والهبوط بشكل متكرر، وهذا يجعل العظام هشه وضعيفة.
- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بخشونة في الركبة.
- أيضا اتباع السلوك غير صحيح أثناء الجلوس يكون مم ضمن الأسباب الشائعة للإصابة.
- أن التعرض لخشونة الركبة يأتي للأشخاص الذين تجاوزوا الأربعين من عمرهم.
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