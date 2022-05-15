وصفة بدوية لعلاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل نهائيا في شهر واحد فقط

تعد خشونة الركبة من الأمراض المزمنة التي تسبب ألم لا يحتمل في المفصل الموجود في الركبة، وذلك ناتج عن حدوث انزلاق أو تفكك الغضروف الموجود في المفصل، ونظرا لشدة الألم الناتج عن هذا المرض قررنا أن نأتي إليكم ببعض الوصفات العلاجية التي يمكنكم الاستعانة بها لعلاج خشونة الركبة، بالإضافة إلى ذكر الأسباب التي تؤدي إلى خشونة في الركبة، وذلك يمكنكم التوصل إليه عن طريق قراءة هذا المقال.

وصفة علاجية لخشونة الركبة

يمكنك صناعة العلاج بنفسك في البيت، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:-

إحضار أنبوبة كاملة من مرهم هيموكلار الخاص بعلاج آلام المفاصل والعظام.

تسييح القليل من دهون الغنم على التام، وخلطة مع مرهم هيموكلار، وإضافة إلى هذه المكونات ملعقة كبيرة من حبة البركة.

يتم دمج كافة المكونات جيدا مع بعضهم البعض، ويتم دهان الركبة بشكل يومي من هذا المرهم.

سوف تلاحظ الفرق في أيام قليلة ويبدأ الألم يختفي بشكل تدريجي، وتتمكن من الصعود والهبوط بشكل شبه طبيعي.

أسباب الإصابة بخشونة الركبة

العديد من الأسباب التي تكون من أهم العوامل الأساسية التي تؤدي إلى إصابة الشخص بخشونة في الركبة، وأبرز هذه الأسباب:-