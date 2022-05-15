خطوات تحضير خبز ضفيرة الشهي اللذيذ

تعتبر وصفة خبز ضفيرة من أشهى الوصفات حيث يحب الكثر من الناس خاصة الاطفال تناول هذه المعجنات الشهية والتي تتميز بأنها طرية للغاية وقطنية وتذوب في الفم كما يمكن تقديمها على الفطور أو في العشاء بجانب كوب من اللبن أو الشاي أو يمكن تناولها كوجبة خفيفة، تابعي هذا المقال لتعرفي طريقة تحضير تلك المعجنات الشهية في المنزل.

خبز ضفيرة

اتبعي تعليمات تلك الوصفة ولن تحتاجي إلى شراء هذا الخبز مرة أخرى من المحلات أو محل المخبوزات كما يمكنك التنويع فيه وحشوه بنكهات مختلفة كما يحلو لك.

المقادير اللازمة لتحضير الخبز:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال أو الخاص بالمخبوزات.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كيس من الخميرة الجافة أو الخميرة الفورية.

كوب إلا ثلث من الحليب السائل كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقتان إضافيتان من زبدة الذائبة للوجه.

خطوات تحضير خبز ضفيرة: