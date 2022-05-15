نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير خبز ضفيرة الشهي اللذيذ في المقال التالي
تعتبر وصفة خبز ضفيرة من أشهى الوصفات حيث يحب الكثر من الناس خاصة الاطفال تناول هذه المعجنات الشهية والتي تتميز بأنها طرية للغاية وقطنية وتذوب في الفم كما يمكن تقديمها على الفطور أو في العشاء بجانب كوب من اللبن أو الشاي أو يمكن تناولها كوجبة خفيفة، تابعي هذا المقال لتعرفي طريقة تحضير تلك المعجنات الشهية في المنزل.
خبز ضفيرة
اتبعي تعليمات تلك الوصفة ولن تحتاجي إلى شراء هذا الخبز مرة أخرى من المحلات أو محل المخبوزات كما يمكنك التنويع فيه وحشوه بنكهات مختلفة كما يحلو لك.
المقادير اللازمة لتحضير الخبز:
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال أو الخاص بالمخبوزات.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- كيس من الخميرة الجافة أو الخميرة الفورية.
- كوب إلا ثلث من الحليب السائل كامل الدسم.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- بيضتان كبيرتان في الحجم.
- ملعقتان إضافيتان من زبدة الذائبة للوجه.
خطوات تحضير خبز ضفيرة:
- قومي بإذابة الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافيء.
- غطي الكوب واتركي الخميرة حتى تتفاعل في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.
- في وعاء يتم نخل الدقيق لإزالة الشوائب والتكتلات العالقة.
- أضيفي الملح وقلبي.
- يتم إذابة الزبدة على النار ثم تضاف إلى الدقيق وتقلب.
- يضاف البيض وتقلب المكونات معاً حتى تختفي البيضة.
- أضيفي الماء المذاب به الخميرة وقلبي جيداً.
- أضيفي اللبن السائل بالتدريج ويفضل أن يكون دافئ.
- قلبي الخليط جيداً أثناء إضافة الحليب حتى تبدأ العجينة في التشكل.
- اعجني المكونات جيداً حتى تتكون لديك عجينة طرية ناعمة سهلة التشكيل.
- ضعي العجين في وعاء وغطيها بورق استرتش واتركيها ترتاح وتتخمر لمدة ثلاث ساعات.
- قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم.
- شكلي كل جزء على شكل شريط بعرض وسمك مناسب.
- يتم وضع الشرائط وتوصيلها من طرف واحد ثم جدلها لتصبح كالضفيرة.
- أغلقي الضفيرة من الجانب الآخر بإحكام.
- قومي برش الزبدة على الوجه ويمكن خفق بيض وفانيليا ودهن الوجه بهما أيضاً.
- تخبز في فرن ساخن حتى تحمر وتنضج.
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