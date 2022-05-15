وصفة مرق الدجاج المنزلي لنحصل على شوربة لذيذة من الدجاج ومفيدة للجسم

مرق الدجاج المنزلي، مرق الدجاج من أنواع الشوربات المغذية والمفيدة للجسم وخاصةً عند التعب وفي الشتاء فهو يوفر لنا العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات ويشعرنا بالدفء، ولكن البعض منا يستسهل ويقوم باستخدام مكعبات مرق الدجاج أو مرق اللحم بدلًا من تحضير مرق اللحم أو الدجاج -وهو النوع المفيد والمغذي للجسم إذ أن في تلك الحالة يقوم الماء بامتصاص الفوائد الموجودة به سواء اللحم أو الدجاج- وقد يكون السبب في ذلك هو عدم الدراية التامة بمعرفة كيفية تحضير مرق الدجاج المنزلي تابعوا معنا لعمل أشهى طبق مرق دجاج أو شوربة دجاج.

مكونات مرق الدجاج المنزلي

لنحصل على شوربة لذيذة من الدجاج ومفيدة للجسم نحتاج إلى جميع المقادير:

رشة فلفل أسمر بودرة.

حبتين مجففتين لومي.

حبة بصل تقطع جوليان.

حبتين بطاطس مقطعة مكعبات.

دجاجة واحدة مقسمة لستة أقسام.

أربع ملاعق زيت.

نصف ملعقة لها حجم صغير بودرة كاري.

ست فصوص من الثوم الكبيرة.

كوبين كاملين فاصوليا خضراء.

نصف كوب صلصة طماطم.

قطعة ذات حجم صغير زنجبيل فريش أخضر.

قرن واحد فلفل حار لون أخضر.

نصف كوب حمص منقوع ومجروش.

عصير أربع حبات طماطم.

ملعقة لها حجم صغير توابل دجاج.

حبة جزر مقطعة شرائح طولية.

طريقة مرق الدجاج المنزلي بالتفصيل