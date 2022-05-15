كيك المافن ألذ فطور بطريقة سهلة

تبحث العديد من السيدات عن أفكار خارج الصندوق للفطور أو العشاء إذا ننصحك بوصفة كيك المافن فهي وجبة شهية للغاية تصلح كحلويات أو كأكلة خفيفة كما يمكنك تقديمها لأدولادك على الفطور أو في العشاء، للتعلرف عن كيفية تحضير تلك الوصفة تابعي هذا المقال فسنوفر لك المقادير والخطوات بالتفصيل.

كيك المافن

حضري ألذ مافن لأدولاك بطريقة لذيذة ومبتكرة وزينيه كما يقدم في المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات ولن يحتاج أولادك إلى شرائه من المحلات بعد اليوم.

المقادير اللازمة لعمل الكيك:

كوب من دقيق القمح الكامل أو الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب من الزبادي اليوناني بدون تحلية أو يمكن استخدام الزبادي البلدي العادي

نصف كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز.

كوب من حبات توت العليق أو التوت الأسود المجمد.

ربع كوب من شراب القيقب الجاهز.

ملعقتان صغيرتان من معجون فول الفانيليا أو الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

بيضتان كبيرتان في الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو ملح البحر فهو صحي أكثر.

نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون الطازج.

خطوات تحضير كيك المافن: