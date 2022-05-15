نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك المافن ألذ فطور بطريقة سهلة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن أفكار خارج الصندوق للفطور أو العشاء إذا ننصحك بوصفة كيك المافن فهي وجبة شهية للغاية تصلح كحلويات أو كأكلة خفيفة كما يمكنك تقديمها لأدولادك على الفطور أو في العشاء، للتعلرف عن كيفية تحضير تلك الوصفة تابعي هذا المقال فسنوفر لك المقادير والخطوات بالتفصيل.
كيك المافن
حضري ألذ مافن لأدولاك بطريقة لذيذة ومبتكرة وزينيه كما يقدم في المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات ولن يحتاج أولادك إلى شرائه من المحلات بعد اليوم.
المقادير اللازمة لعمل الكيك:
- كوب من دقيق القمح الكامل أو الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- كوب من الزبادي اليوناني بدون تحلية أو يمكن استخدام الزبادي البلدي العادي
- نصف كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- كوب من حبات توت العليق أو التوت الأسود المجمد.
- ربع كوب من شراب القيقب الجاهز.
- ملعقتان صغيرتان من معجون فول الفانيليا أو الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- بيضتان كبيرتان في الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو ملح البحر فهو صحي أكثر.
- نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون الطازج.
خطوات تحضير كيك المافن:
- في وعاء ضعي كلاً من الزيت وشراب القيقب.
- اخلطي المكونين معاً بالمضرب الكهربائي أو اليديوي.
- أضيفي البيض بيضة بيضة مع الخفق المستمر بالمضرب.
- استمري في الخفق إلى أن يتكون خليط رغوي بقوام هش.
- يضاف الزبادي والفانيليا وكذلك قشر الليمون وتقلب المكونات معاً.
- في وعاء منفصل يتم نخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو مواد متكتلة.
- أضيفي البيكنج صودا والبيكنج بورد والملح وتقلب المكونات الجافة معاً جيداً.
- أضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض والسوائل مع الخلط المستمر حتى يختفي كل كمية الدقيق.
- قلبي جيداً حتى تتكون عجينة متجانسة كما المطلوب.
- تقطع حبات التوت ثم تضاف إلى الخليط وتقلب جبداً حتى تمتزج بالعجين.
- أحضري قوالب المافن وغلفيها بالورق الخاص بها.
- وزعي العجينة على قوالب المافن ثم أدخليها الفرن الساخن لمدة نصف ساعة إلا خمس دقاءق حتى تنضج.
- أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد ثم قدميها.
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