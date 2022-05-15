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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع السمك المقرمشة بمذاق لا يقاوم يحب كثير من الأشخاص تناول السمك بجميع أنواعه والذي يتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بتجهيز أصابع السمك المقرمشة بطريقة مميزة وجميلة سوف يحب تناولها الأطفال والكبار، لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة ليتم تجهيزها بمذاق شهي ولذيذ. عمل أصابع السمك المقرمشة المكونات، كيلو سمك فيليه ربع كوب عصير ليمون ملعقة كركم ملعقة كبيرة فلفل أسود ملعقة ملح ملعقة كبيرة بهار سمك ملعقة كبيرة كمون ثلاث أرباع كوب ماء ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقتين نشا ثلاث أكواب طحين طريقة التحضير في الخطوة الأولى نبدأ بتتبيل أصابع السمك ونضيف عليها الفلفل الأسود والكمون والملح وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع الثوم المهروس وبهارات السمك وتقلب جيداً. في الخطوة التالية نبدأ بوضع النشا وإضافة الكركم والبيكنج بودر وبهارات السمك والفلفل الأسود والبابريكا وتقلب المكونات ونضيف قليل من الملح ويتم تقسيمه في طبقين مختلفين. بعد ذلك يتم وضع الماء على نصف واحد من كمية الطحين مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام متجانس ثم نضع أصابع السمك في الطحين مع الماء ثم الطحين بعد ذلك يتم تجهيز مقلاة فيها زيت غزير وبعد أن يسخن نبدأ بوضع أصابع السمك ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية وبعد ذلك يتم وضع في أطباق التقديم وتناوله. عمل أصابع السمك المشوية المكونات، 500 جرام سمك فيليه ملعقتين نشا ملعقة صغيرة ملح ثلاث أرباع كوب طحين ربع ملعقة بيكنج صودا طريقة التحضير نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في الماء والنشا والطحين ثم نقوم بإضافة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وتقلب المكونات حتى تصبح ناعمة مع بعضها. بعد ذلك نقوم بوضع السمك في هذا الخليط ثم نقوم بوضع في صينية عليها ورق الزبدة ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم يتم وضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر.

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