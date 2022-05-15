نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الرنجة البانية للشيف نجلاء الشرشابي في المقال التالي
الرنجة البانيه من الطرق الجديدة والمختلفة لعمل الرنجة بدلاً من الطرق المعتادة، وقد قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة حيث يضاف بعض التوابل إلى الرنجة ويتم تحضيرها بطريقة معينة، والرنجة هي نوع من الأسماك المملحة ذات المذاق المميز ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن الرنجة البانيه تعتبر طريقة جديدة غير تقليدية لعمل الرنجة وإليكم فيما يلي المكونات وخطوات التحضير.
مكونات عمل الرنجة البانيه
يمكنكم عمل الرنجة البانيه المميزة وتناولها في وجبة الغداء مع بعض الأطباق الأخرى وتحتاجون لذلك بعض من المكونات البسيطة فقط وهي كما يلي:
- رنجة مخلية.
- بطاطس مسلوقة مهروسة.
- الكزبرة الخضراء.
- البصل الأخضر.
- الفلفل الأسود.
- الكمون الناعم.
- بيض.
- عصير الليمون.
- دقيق.
- بقسماط.
- ثوم.
- زيت.
طريقة عمل الرنجة البانيه
الرنجة البانيه سهلة في التحضير لكن يجب اتباع الطريقة الصحيحة لتحضيرها بمذاق مفضل لتناوله الجميع، وقد قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على طريقتها خطوات عمل الرنجة البانيه والتي كانت كما يلي:
- نقوم بإزالة الشوك من الرنجة تماماً وتنظيفها واخلائها من المكونات غير المفيدة.
- نضيف كل من الرنجة مع كل من الكزبرة والبقدونس والبصل الأخضر والثوم.
- نضع المكونات السابقة داخل الكبة ونضربهم مع بعضهم البعض لتكوين خليط متجانس منهم جميعا ً.
- ثم نضيف خليط الرنجة على البطاطس المهروسة ونضيف إليهم أيضاً القابل من الثوم والكمون والتوابل الأخرى.
- نخلط المكونات السابقة مرة أخرى مع بعضهم البعض لتكوين العجينة النهائية تحتوي على جميع هذه المكونات.
- نشكل الخليط السابق في صورة أقراص أو بالشكل المناسب كنا يتم تشكيل قطع البانيه بالدجاج.
- نضع الدقيق في وعاء، وفي وعاء آخر نضع البيض المضاف إليه الفلفل الأسود وفي الوعاء الثالث نضع كمية كافية من البقسماط.
- في البداية نضع أقراص الرنجة البانيه في الدقيق ثم في وعاء البيض مع الفلفل الأسود وبعد ذلك في طبق البقسماط.
- نضع كمية كافية من الزيت على النار ونتركه حتى يسخن.
- نضيف قطع الرنجة البانيه ونقلبها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون.
- نخرج الرنجة من الزيت وتُقدم.
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