طريقة عمل الرنجة البانية للشيف نجلاء الشرشابي

الرنجة البانيه من الطرق الجديدة والمختلفة لعمل الرنجة بدلاً من الطرق المعتادة، وقد قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة حيث يضاف بعض التوابل إلى الرنجة ويتم تحضيرها بطريقة معينة، والرنجة هي نوع من الأسماك المملحة ذات المذاق المميز ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن الرنجة البانيه تعتبر طريقة جديدة غير تقليدية لعمل الرنجة وإليكم فيما يلي المكونات وخطوات التحضير.

مكونات عمل الرنجة البانيه

يمكنكم عمل الرنجة البانيه المميزة وتناولها في وجبة الغداء مع بعض الأطباق الأخرى وتحتاجون لذلك بعض من المكونات البسيطة فقط وهي كما يلي:

رنجة مخلية.

بطاطس مسلوقة مهروسة.

الكزبرة الخضراء.

البصل الأخضر.

الفلفل الأسود.

الكمون الناعم.

بيض.

عصير الليمون.

دقيق.

بقسماط.

ثوم.

زيت.

طريقة عمل الرنجة البانيه

الرنجة البانيه سهلة في التحضير لكن يجب اتباع الطريقة الصحيحة لتحضيرها بمذاق مفضل لتناوله الجميع، وقد قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على طريقتها خطوات عمل الرنجة البانيه والتي كانت كما يلي: