نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير يكشف عن خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام قد يكون سببا في تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينصح أحد الخبراء بالابتعاد عن بعض العادات أثناء الاستحمام لأنها قد تكون سبباً في تساقط وتلف بصيلات الشعر، من بينها الاستحمام بالماء الساخن والذي يؤدي إلى تلف الشعر نتيجة تأثيره على معدل نموه وإليكم في هذا المقال أهم النصائح للحفاظ على الشعر من التلف أثناء الاستحمام.

أسباب تلف الشعر عند الاستحمام

يقول سام سينكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة Este Medical Group، إن الأشخاص الذين يستخدمون الماء الساخن أثناء الاستحمام هم الأكثر عرضة للإصابة بتلف الشعر، وهذا الأمر يعود إلى مدى التأثير الكبير للماء الساخن على معدل تدفق الدم والمغذيات إلى بصيلات الشعر، وكذلك الأشخاص الذين يعرضون شعرهم للبخار يتسببون في الإصابة بهشاشة الشعر ونقص في كثافته فيصبح أكثر عرضة التكسير وبالتالي يعاني هؤلاء كثيراً من مشكلة تساقط الشعر.

الاستحمام بالماء الساخن يسبب زيادة قشرة الرأس

واستكمل حديثه قائلاً بأن الأشخاص الذين يعانون من القشرة عندما يستخدمون الماء الساخن في الاستحمام يؤثر هذا الماء على فروة الرأس مسبباً لها التهيج والالتهابات وهذه الأعراض تسبب نمو وتم المزيد من القشرة، ولذلك ينبغي على هؤلاء الذين يعانون من القشرة عدم الاستحمام بالماء الساخن ولكن الماء ذو درجة الحرارة المناسبة فقط.

خطورة الماء الساخن على فروة الرأس

يؤدي استخدام الماء الساخن على فروة الرأس إلى فتح وتوسيع المسام، وبالتالي يسهل خروج الشعر من هذه المسام إلى الخارج فيعاني الشخص من تساقط الشعر وأيضاً الماء الساخن قد يسبب فقدان الشعر وفروة الرأس للزيوت الطبيعية الموجودة بهم فيعاني الشخص من الجفاف في الشعر وظهور المزيد من القشرة وتهيج فروة الرأس.

طريقة الاستحمام الصحيحة لحماية الشعر من التلف

أضاف أيضاً في نهاية حديثه أن الطريقة الوحيدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف والحفاظ على صحة فروة الرأس أثناء الاستحمام هي استخدام الماء الدافئ على الرأس ثم الماء البارد وتساعد خطوة استخدام الماء البارد على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية في الشعر وفروة الرأس وبالتالي الحفاظ على الشعر ناعم وخالي من الاتحاد والجفاف والتقصف فلا يتعرض للتساقط.