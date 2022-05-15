ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد سيصل لنصف ظهرك

ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر هذا ما يبحث عنه العديد ولا تتعجبي فهو مكون بسيط جدًا ونؤكد لك أنه موجود في مطبخك، لذلك لا تترددي في إضافته للشامبو لتحصلي على شعر طويل وذي نمو صحي ومظهر رائع يعاني الكثير من السيدات والرجال من تساقط الشعر الدائم ووجود الصلع حيث لجا الكثير من هؤلاء إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر والتخلص من التساقط لذلك استطعنا أن نجد لكم مكون سحري عندما نضعه على يحفز بصيلات الشعر وينبت الفراغات ويقوي الشعر وسوف نتحدث عن هذا المكون من خلال هذا المقال.

تطويل الشعر في أسبوع

المكون المقصود هنا هو البن، حيث أن له خواص تساهم في زيادة نمو شعر الرأس، منها:

إطالة الشعر، وتقوية بصيلاته وتحسين نموه.

التخلص من مشكلة تلف الشعر، وحماية الشعر من حدوثها.

تعالج التهابات جلد الرأس التي تعانيها كثير من الفتيات.

تحسين رطوبة الشعر، وعلاجه من الجفاف ومشكلاته.

لا شعر خفيف مع القهوة، فهي تعزز النمو، وتكثف الشعر وتمنع سقوطه.

تعالج التقصف في الشعر، وتقويه.

حتى حين تصفيف شعرك وتمشيطه يكون سلسًا في التعامل معه.

يصطبغ شعرك بدرجة بنيه جراء استخدام البن عليه.

يتخلص من الرائحة السيئة الناتجة عن كتمان الشعر وعدم تهويته.

كيفية صنع شامبو القهوة

لا تحتاجي لعمل كثير لفعلها وصنع الشامبو بنفسك، فقط اتبعي التالي:

المكونات:

وعاء قابل للغلق أو علبة فارغة.

بن.

شامبو الشعر المستخدم لديك.

الطريقة: