نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعوب منورة.. خلطة لعلاج تشققات القدمين مهما كانت عميقة وصعبة وتنعيم اليدين بأسرار مراكز التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميعنا بحاجة إلى خلطة لعلاج تشققات القدمين لأنها مشكلة تراود نسبة كبيرة مننا ولا نعرف الحل المناسب لها، ولكن هناك الكثير من الوصفات الفعالة التي ربما لم تسمع عنها من قبل، ولكن نحن جئنا اليوم لكي نخبرك عنها وعن كيفية تحضيرها، وبعد ذلك ستجد أن قدميك أصبحت ناعمة مثل قدم الأطفال، ولن تحتاجي إلى الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل الباديكير أو غيره.

خلطة لعلاج تشققات القدمين

إن الاستمرار على تطبيق الوصفات الطبيعية التي سنعرضها لك سوف تخلصك من مشكلة تشققات القدمين بكل سهولة وتجعلها ناعمة مثل الحرير.

فيتامين e

يساعد فيتامين e في حل الكثير من المشكلات، ومنهم مشكلة تشققات القدمين، وذلك من خلال:

قومي بغسل قدميك بالماء الدافئ جيداً، ومن ثم قومي بتجفيفها بالمنشفة.

قومي بتدليك قدميك باستخدام الحجر المخصص لإزالة الجلد الميت من القدمين، وعليك تقشيرها به جيداً.

يتم فتح ثلاث كبسولات من فيتامين e ووضعهم جيداً على قدميك.

يتم ارتداء الجوارب السيليكون بعد ذلك للمحافظة على بقاء الفيتامين على قدميك.

الليمون والجلسرين وماء الورد

قومي بتطبيق هذه الوصفة على قدميك وسوف تلاحظين الفرق من أول مرة:

قومي بتحضير وعاء كبير من الماء الدافئ بقدر استحمالك.

يتم وضع كمية من الملح مع ١٠ قطرات من الليمون المعصور في الماء ويتم التقليب جيداً.

نقوم بوضع الجلسرين بمقدار ملعقة كبيرة، مع ماء الورد بمقدار ملعقة صغيرة.

نقوم بوضع القدمين لمدة نصف ساعة فقط في الماء.

يتم تدليك القدمين بعد ذلك باستخدام الحجر الخفاف.

نقوم بعدها بخلط كميات متساوية من عصير الليمون وماء الورد والجلسرين ونضع الخليط على القدمين وعلى مناطق التشققات.

نقوم بارتداء الجوارب السيليكون حتى لا يتم مسح الخليط ونتركها طوال الليل.

بعد الاستيقاظ من النوم يتم غسل القدمين بالماء الفاتر، ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

إذا قمتِ بتطبيق خلطة لعلاج تشققات القدمين التي عرضناها عليك، سوف تتخلصين من تشققات القدمين بشكل نهائي، ولكن من المهم المواظبة على تطبيقها حتى تحصلين على النتائج المطلوبة، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك من خلال وصفاتنا اليوم.