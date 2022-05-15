مقرمشة وهشة.. طريقة عمل الزلابية والخطوات الصحيحة لعجينة مثالية ونتيجة رائعة بأسرار المحلات

إذا كنت تتساءل ما هي طريق عمل الزلابية فنحن سوف نقدم لك الإجابة الصحيحة بالتفصيل، أن الزلابية من الحلويات التي نحبها جميعاً وكثيراً ما نشتريها من الخارج عند الذهاب للتمشية أو التنزه، ولكن بالطبع صنعها في المنزل سيكون أفضل بكثير من حيث النظافة والطعم، لذلك تابع معنا هذا المقال لتعرف كيفية صنع الزلابية في المنزل.

طريقة عمل الزلابية

إن تحضير الزلابية لن يستغرق منك وقت طويل نهائياً، وسوف يكون طعمها لذيذ أكثر من الموجودة في الموجودة في الخارج، والطريقة الصحيحة لعمل الزلابية تكون:

المكونات

١ كوب من الدقيق.

ربع كوب من الماء الدافئ.

١ ملعقة كبيرة من السكر.

١ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نشا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

بيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة.

رشة ملح بسيطة.

مكونات الشربات

مقدار ١ كوب من السكر.

مقدار ١ كوب من الماء.

عصره ليمون.

كيس فانيليا صغير.

طريقة عمل لقمة القاضي

نقوم بوضع كل المكونات الجافة مع بعضها مثل الدقيق والسكر وغيرهم، ثم يتم تقليبهم جيداً.

يتم وضع كوب الماء الدافئ إلى هذه المكونات بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

في الخطوة التالية نقوم بتغطية العجين ونضعها في مكان دافئ حتى يتم تخميرها جيداً.

نحضر مقلاة القلي، ثم نضع بها كمية كافية من الزيت حتى نبدأ في تحميرها.

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به كمية صغيرة من الزيت حتى نغمس به المعلقة التي سنقوم باستخدامها في تقطيع الزلابية.

ثم نقوم بإمساك كرة كبيرة من العجينة بشكل مضغوط، وفي اليد الأخرى نمسك ملعقة صغيرة.

نقوم بغمس الملعقة في كمية الزيت الصغيرة ثم نقطع بها قطعة الزلابية ونضعها في الزيت.

نقوم بتكرار هذه الحركة حتى تنفذ العجينة.

يتم تقليب الزلابية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ثم توضع في مصفاة.

ننتظر ١٠ دقائق حتى تبرد ثم نضعها في الزيت لتأخذ تحميره أخرى بسيطة ثم نخرجها.

بعد الانتهاء من الزلابية يتم وضع الماء والسكر في وعاء على النار ومن ثم نضيف كلا من الليمون والفانيليا إليهم حتى يتكون الشربات.

وبذلك تكونى قد تعرفت على طريقة عمل الزلابية الشهية في منزلك، ومن المميز أنك تستطيعى عمل الكمية التي تريدينها لكي تكفي جميع أفراد الأسرة، فقط قومي بتجربتها دون أخطاء وسوف تكون شهية ولذيذة للغاية، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك اليوم.