طريقة عمل كباب الحلة وسر الصوص البني اللذيذ بطعم شهي يفتح النفس

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كباب الحلة من الاكلات المميزة التي تهتم ربات البيوت على تقديمها من وقت لآخر لأسرتها، وذلك لكسر الروتين اليومي، وهو من أشهى الأكلات فهو يتم تحضيره من قطع اللحم، بطريقة تختلف تمامًا عن الكباب المشوي المتعارف عليه، كما أنه من الاكلات المفيدة لإحتوائه على البروتين الحيواني المتواجد في اللحم، تابعوا معنا الان المقال لمعرفة كيفية عمل كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة عمل كباب الحلة بطعم مميز
اللحمة من أكثر الأكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة وكباب الحلة من أكثر الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها كوجبة سريعة لذيذة، أو كنوع من الأكلات المميزة في العزومات وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحمة مقطع مكعبات صغيرة الحجم.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- بصلتين كبار مفرومين.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- رشة بهارات لحم.
- ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- ملعقتين من السمن.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب، وقومي برفعه على النار.
- أضيفي ملعقتين من السمن في الوعاء واتركيه حتى تسخن.
- يتم إضافة قطع اللحم بعد ذلك، وتقلب جيدًا حتى يتم تشويحها في السمن وتغيير لونها بشكل واضح وتحمر.
- استمري في التقليب لمدة عشرة دقائق.
- اضيفي الى اللحم بعد ذلك البصل، ثم أعيدي التقليب حتى يذبل البصل مع اللحم.
- ثم أضيفي إليه الثوم، واعيدي التقليب.
- بعد ذلك يمكنك وضع الفلفل الاسود والبهارات المختلفة.
- قلبي كل اللحم في البهارات حتى تشرب البهارات.
- أضيفي الخل ايضًا، ثم قومي بتغطية الوعاء وتركه، ولكن يراعي إضافة ربع كوب من المياه.
- قلبي المكونات من وقت لآخر حتى لا تحترق، مع مراعاة إذا احتاجت للمياه يتم إضافة القليل فقط، وذلك حتى يتم النضج بشكل كامل.
- بعد التأكد من اقتراب نضج اللحم، يمكن إضافة الملح إلى اللحم الان، ولا يفضل وضع الملح في البداية وذلك لأنه يمنع نضج اللحم بشكل سريع.
اتركي اللحمة دقيقتين بعد وضع الملح، ثم يتم رفع الكباب من النار بعد أن تم نضجه.
- يوضع الكباب في طبق، ويتم تزينه بالبقدونس.
- يتم تناوله مع الأرز الأبيض.
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