طريقة عمل كباب الحلة وسر الصوص البني اللذيذ بطعم شهي يفتح النفس

كباب الحلة من الاكلات المميزة التي تهتم ربات البيوت على تقديمها من وقت لآخر لأسرتها، وذلك لكسر الروتين اليومي، وهو من أشهى الأكلات فهو يتم تحضيره من قطع اللحم، بطريقة تختلف تمامًا عن الكباب المشوي المتعارف عليه، كما أنه من الاكلات المفيدة لإحتوائه على البروتين الحيواني المتواجد في اللحم، تابعوا معنا الان المقال لمعرفة كيفية عمل كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كباب الحلة بطعم مميز

اللحمة من أكثر الأكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة وكباب الحلة من أكثر الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها كوجبة سريعة لذيذة، أو كنوع من الأكلات المميزة في العزومات وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحمة مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

بصلتين كبار مفرومين.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

رشة بهارات لحم.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

ملعقتين من السمن.

رشة ملح.

طريقة التحضير