نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم صحي سريع يخسس 10 كيلو في الشهر ويقضي على البطن والأرداف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد ترغب العديد من الفتيات في إيجاد أفضل الطرق التي قد تساعد في خسارة الوزن بشكل سريع، وخاصتًا المقبلين على الزواج، أو إحدى المناسبات الهامة، وبالفعل هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها والتي تساعد في انقاص الوزن فيما يقرب من 10 كيلو خلال شهر واحد، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض افضل رجيم صحي وأمن ويساعد في انقاص الوزن بدون اي أضرار، تابعونا لمعرفة الخطوات.

افضل رجيم صحي لفقدان الوزن 10 كيلو في شهر

بعض الخطوات التي إذا تم اتباعها تجعلك قادرة على انقاص وزنك مايقرب من 10 كيلو خلال شهر واحد بكل سهولة، وهذه الخطوات كالتالي:

التقليل من عدد السعرات الحرارية عند اختيار الطعام

لابد من اختيار الطعام الذي يكون عدد السعرات الحرارية به مناسب، وذلك حتى يقوم الجسم بحرق هذه السعرات ويبدأ في الاستهلاك من المخزون المتراكم في الجسم، وهو مايخقق المعادلة المتوزانه، ويحقق انقاص الوزن بكل سهولة، وقد تم تحديد السعرات الحرارية التي يجب أن تدخل الجسم خلال اليوم فلابد أن تزيد عن ١٢٠٠ سعره فقط.

اختيار الاطعمه الذكية

يفضل عند اتباع نظام غذائي لابد من تناول الأطعمة التي تسمى بالأطعمة الذكية، وهي التي تقوم بمليء المعدة فتساعد في الشعور لوقت طويل بالشبع، وهي التي تحتوي على البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون سواء كانت دجاج او لحمة، وايضًا الأسماك بمختلف انواعها، والالياف الطبيعية والتي تتواجد في الخضروات والفواكه.

تخطيط الوجبات الغذائية بشكل صحيح

لابد من تحديد جدول صحيح لتناول الطعام قبل البدء في النظام الغذائي، مع إضافة بعض الوجبات في المنتصف،ومثال على ذلك مايللي:

وجبة الإفطار:

عبارة عن بيضتين مسلوقة، مع شريحة خبز فقط، مع بعض الخضروات.

وجبة الغداء:

قطعة واحدة من اللحوم أو قطعة واحدة من الأسماك، مع بعض الخضروات، مع كمية بسيطة من الارز او شريحة خبز.

وجبة العشاء:

يمكن تناول كمية بسيطة من الجبن القريش بالسلطة.

ممارسة الرياضة

كل ذلك لابد أن يتم مع اتباع نظام رياضي يومي، وخاصتًا التمارين التي تساعد في زيادة ضربات القلب التي لها دور فعال في زيادة الخرق في الجسم، وهذه هو المطلوب خلال هذه الفترة ليتم خسارة 10 كيلو في شهر.