نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأنك تستحقين.. ماسك الخميرة للوجه للتفتيح وزيادة النضارة بدون مكياج وداعاً للبقع والتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليك اليوم ماسك طبيعي من مكونات المنزل وهو ماسك الخميرة للوجه للتفتيح، إن هذا الماسك يكون له فعالية كبيرة في تفتيح الوجه، والسبب أن الخميرة تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، لذلك تساهم بنسبة كبيرة في تفتيح الوجه وحمايته من الأشعة الضارة للشمس، وسوف نعرفك بالتفصيل ما هي الطرق الصحيحة من أجل استخدام الخميرة على وجهك.

ماسك الخميرة للوجه للتفتيح

دائماً ما نبحث عن مكونات طبيعية لا تسبب أضرار للبشرة وفي نفس الوقت تأتي بنتائج جيدة، ومن أهم هذه المكونات هي الخميرة الفورية، وبمجرد أن تجربيها لن تتوقفي عن استخدامها.

ماسك الخميرة الفورية للتفتيح

قومي بتطبيق هذا الماسك بهذه الخطوات بالخطوات المطلوبة حتى تحصلين على النتائج المطلوبة أيضاً:

المكونات

كمية من الخميرة الفورية.

كمية من الليمون، ويمكن استبداله بماء الورد للبشرة الحساسة.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى وقبل تحضير الماسك، من المهم أن تقومي بتنظيف بشرتك جيداً باستخدام الغسول المناسب لبشرتك.

يتم بعد ذلك تفتيح المسام من خلال تعرض البشرة للبخار لمدة ١٠ دقائق.

يتم بعد ذلك تحضير الماسك من خلال وضع ٢ ملعقة صغيرة من الليمون في وعاء صغير.

نضيف إليهم ١ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى تتمازج المكونات.

نضع الخليط على الوجه ونقوم بتوزيعه جيداً ثم نضعه لمدة ٣٠ دقيقة لا أكثر.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة واللبن

اللبن معروف أنه من المكونات التي تساهم في تفتيح البشرة، وذلك مع إضافته للخميرة:

المكونات

كمية من الخميرة الفورية.

كمية من الحليب.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة واحدة من الخميرة في وعاء.

نضيف إلى الخميرة ربع كوب من اللبن، ويجب أن يكون دافئ.

يتم تقليب المكونات معاً حتى تتجانس تماماً.

يوضع الماسك على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة.

نغسل بعدها الوج بالماء الفاتر.

وبذلك نكون انتهينا من وصفات اليوم وعرضنا إليك طريقة ماسك الخميرة للوجه للتفتيح، ويمكنك استخدام هذا الماسك حوالي ٣ مرات في الأسبوع حتى تجدين نتائج ملحوظة على وجهك، وسوف يكون أفتح درجة أو درجتين عن المعتاد.