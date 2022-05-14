بدون قلاية زيت.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية من أكثر طرق البطاطس شعبية في العالم أجمع، وخاصة عندما تكون مقرمشة ولا تحتوي على الكثير من الزيوت، حيث يتم تناولها إلى جانب الكثير من الوصفات وفي أي وقت، لكن البطاطس المقلية من المأكولات الضارة جدا بالصحة لأنها تسبب زيادة كبيرة في الوزن وتؤثر على صحة القلب وترفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ، وهذا بسبب استخدام كميات كبيرة من الزيت في قليها، ولأننا جميعا نحبها ولا نستطيع مقاومتها وخاصة الأطفال ،نقدم لكم طريقة للحصول عليها بسعرات حرارية أقل وبكميات أقل من الزيت وبنفس الطعم الموجود في اليطاطس المقلية في زيت غزير.

مكونات قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

أربع حبات من البطاطس المتوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الروزماري.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

لتر من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

نغسل البطاطس ونقشرها ونقطعها إلى أصابع متوسطة الحجم ونضعها في الماء المثلج ونضيف لها الخل، نترك البطاطس في الخليط داخل الثلاجة لمدة ساعتين، نخرج البطاطس من الخليط ونتركها في مصفاة حتى تتصفى من الماء جيدا، نخلط البهارات والملح وزيت الزيتون في وعاء كبير ثم نضيف أصابع البطاطس إلى الخليط ونقلبهم جيدا، نترك البطاطس في الخليط لمدة ساعة كاملة، نسخن الفرن جيدا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة لا تقل عن ربع ساعة، نحضر صينية فرن ونغطيها بورق زبدة ثم نضع أصابع البطاطس فيها، ندخل الصينية الفرن ونقلبها كل خمس دقائق ولا نخرجها من الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

طريقة أخري لعمل البطاطس المقلية

يمكن عمل البطاطس المقلية في الفرن بطريقة أخرى يتم. فيها سلق البطاطس في الماء لمدة خمس دقائق ثم نتركها تتصفى جيدا، وبعد ذلك نقوم بخلط جميع البهارات السابقة مع زيت الزيتون، وبعد ذلك نضيف البطاطس ونخلط جيدا ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين، نسخن الفرن جيدا ثم ندخل البطاطس الفرن ونقلبها كل فترة ثم نخرجها عندما تكتسب اللون الذهبي من كل الجوانب.