نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. القهوة الجلسرين ماسك سحري لشد وتبييض البشرة وازاله البقع والتصبغات في ثواني في المقال التالي

قومي الآن بتحضير ماسك القهوة والنشا للتفتيح والذي يعطيك نتيجة مميزة في غضون يوم واحد ويمكنك تطبيقه في المساء لتستيقظي في الصباح بوجه مشرق وبدون أي عيوب، فالقهوة من المكونات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة في تخفيف مشاكل البشرة والحد منها حيث أنها تحتوي في تركيبتها على الكثير من العناصر التي تفيد البشرة وخلاياها، وكذلك للنشا دور كبير ومفيد جدًا لصحة البشرة وسنقوم بتوضيح طريقة عمل الوصفة بالخطوات بشكل تفصيلي. طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للتفتيح مقادير عمل الماسك:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم الجلسرين الطبيعي.

عدة قطرات من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القهوة ومثلهما من نشا الذرة.

فيتامين سي. خطوات وطريقة عمل الماسك:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا في وعاء بلاستيكي عميق حتى لا تتناثر منه المكونات.

ضعي الخليط بعد تحضيره في علبة نظيفة ومعقمة وجافة ثم ضعيه داخل الثلاجة لعدة دقائق حتى يتماسك تمامًا.

بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك جيدًا حتى تصبح خالية من أي شوائب وكريمات وأتربة وجففيها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها.

دلكي بشرتك جيدًا لمدة خمس دقائق مع فرد الكريم عليها ثم اتركيه لمدة ربع ساعة على الأقل على بشرتك حتى يصبح جاف تمامًا.

ثم قومي بتنظيف بشرتك بالماء الفاتر وغسول مناسب لنوع بشرتك وبعد ذلك جففيها تمامًا ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب.

هذه الوصفة مفيدة للتجاعيد وهالات أسفل العينين والبقع الداكنة ويمكنك تكرارها مرتين على الأقل من كل أسبوع. وصفة العسل والزبادي للتفتيح مقادير عمل الماسك:- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي. خطوات وطريقة التحضير:- أول خطوة قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في وعاء واحد واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك اغسلي وجهك ورقبتك ثم ابدئي في تدليكهما بالخليط واتركيه على المنطقة لمدة حوالي نصف ساعة.

اشطفي بشرتك بماء فاتر أو بارد بعد تطبيق الوصفة ثم قومي بتجفيفها ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. القهوة الجلسرين ماسك سحري لشد وتبييض البشرة وازاله البقع والتصبغات في ثواني - ثقفني

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