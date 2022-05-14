ع الطاسة… اعملي أحلى خبز تورتيلا من غير فرن ولا خميرة فقط مكونين

تجذب الوجبات السريعة والجاهزة الكثير من الأطفال والشباب، ومن أهم هذه الأكلات ساندوتشات الشاورما والفاهيتا وتكون مصنوعة من خبز يسمى خبز التورتيلا، ولكن مع انتشار الأمراض والفيروسات كان لابد من الحد من تناول تلك الوجبات في الشوارع، للحفاظ على صحة أفراد الأسرة، فحاولت الأمهات عمل نفس الساندوتشات في المطبخ، من باب التوفير، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل، وسوف نقدم لكٍ طريقة بسيطة وسهلة وبدون فرن، فقط تابعينا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل خبز التورتيلا بدون خميرة وبدون فرن

خبز التورتيلا من أنواع الخبز الخفيفة واللذيذة لعمل الساندوتشات وخاصة السوري، وطريقتنا اليوم يمكن تنفيذها بكل بساطة وفي ثواني معدودة، فقط مكونين اثنين واصنعي أحلى وأطعم خبز تورتيلا في مطبخك وبدون فرن.

مكونات خبز التورتيلا

لتحضير خبز التورتيلا لإعداد الساندوتشات في المنزل مثل المحلات، هناك بعض المكونات المطلوب تحضيرها وهي:

4 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين إلا ربع من الماء الدافئ للعجن.

نصف كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن تحضير خبز التورتيلا في المنزل، بدون خميرة، وبدون فرن فقط استخدمي الطاسة وعلى البوتجاز،