للشعر الخشن.. اقوي واسرع كريم من الصيدليه هيخلي شعرك ناعم كالحرير بديل الكيراتين بطريقه طبيعية

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إليكم أبرز المعلومات عن طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر المجّعد، تهتم الفتيات على الأكثر بشعرهن لأنه هو من أكبر العوامل التي تؤثر في مظهرهن سواء كانت الفتاة محجبة أم لا، وهناك بعض الفتيات التي لا تحب الشعر المجعد أو تحاول أن تحظى بشعر ناعم ومفرود حتى تظهر في الصورة التي تحبها أمام زوجها أو حتى أمام صديقاتها ويجب أن تهتم بجذوره حتى تحصل على شعر مُرضي، وكان كريم البانثينول أحد أفضل الطرق الطبيعية لفرد الشعر. طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر المجّعد مكونات الطريقة:-

علبة كريم بانثينول طبية.

ملعقة واحدة كبيرة من كل من (زيت الجوجوبا – زيت الأرجان – زيت فيتامين E – زبدة الشيا – زيت الأفوكادو). خطوات وطريقة التحضير:-

قومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى يتحوّل خليط المكونات إلى قوام كريمي ناعم تمامًا بدون أي كتل.

بعد ذلك قومي بتبليل شعرك قليلًا ثم قومي بتطبيق الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطرافه.

ثم قومي بلّف شعرك على شكل كعكة ثم قومي بارتداء قبعة الشعر البلاستيكية واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

اشطفي شعرك جيدًا بواسطة الماء الفاتر والشامبو الخاص بك وقومي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل كريم البانثينول على تقوية بصيلة الشعر نفسها حيث أنه يعمل على تغذيتها ويحد من تساقط الشعر كما يعمل على تجديد خلايا الفروة.

مادة البانثينول تعمل على الحفاظ على لون شعرك الطبيعي وتعززه وهو مفيد بالنسبة للتخلص من الشعر الأبيض.

وكذلك تحتوي هذه المادة على الكثير من الخصائص التي تعمل على ترطيب فروة الرأس وتحمي الفروة من الالتهابات.

يزيد البانثينول من نعومة الشعر وترطيبه كما أنه يحد من التجاعيد ويحميه من الجفاف ويجعل الشعر أكثر إشراق ونضارة.

يحتوي كريم الباثنيول الطبي على مواد كيميائية مفيدة للشعر وليست ضارة تعمل على فرد الشعر.

يحد من إصابة الشعر بالتقصف والتكسّر ويجعله أكثر نعومة وسلاسة عند التصفيف. الآثار الجانبية من استخدام كريم البانثينول قد يؤثر كريم البانثينول على شعورك بالحرقة.

كما أنه قد يتسبب في حدوث مشكلة الالتهاب الجلدي والعدوى الجلدية.

من الممكن أن يصاب الشخص بالتنميل في رأسه وشعور بالحكة الشديدة. عمر شويل - جدة للشعر الخشن.. اقوي واسرع كريم من الصيدليه هيخلي شعرك ناعم كالحرير بديل الكيراتين بطريقه طبيعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للشعر الخشن.. اقوي واسرع كريم من الصيدليه هيخلي شعرك ناعم كالحرير بديل الكيراتين بطريقه طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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