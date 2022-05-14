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رجعي بشرتك لعمر 18 حتى لو 50 عام.. كريم التفتيح السحري إن كريم البقدونس والنشا يعمل على تفتيح البشرة والجسم، وذلك راجعًا إلى كون البقدونس يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة وإمدادها بالكثير من العناصر اللازمة للحصول على بشرة نضرة خالية من البهتان والجفاف، أما النشا فتعمل على تفتيح الجلد ومحاربة التجاعيد وأعراض الشيخوخة وعلاج تصبغات الجلد على جميع أجزاء البشرة، وعند خلط المكونين نحصل على كريم لعلاج جميع مشاكل البشرة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم النشا والبقدونس المكونات: نصف كوب بقدونس مفروم ناعم جداً.

نشا.

كريم إيفا.

جلسرين.

زيت جوز الهند الأصلي.

زيت الزيتون.

كبسولة فيتامين دال. طريقة التحضير في وعاء صغير ضعي كلاً من البقدونس المفروم مع النشا وقلبيهم جيداً.

في وعاء آخر ضعي كل من زيت الزيتون والجلسرين وزيت جوز الهند وكريم ايڤا بالإضافة الى كبسولة الفيتامين، واخلطيهم جيداً لكي يتجانسوا تماماً.

ضعي عليهم البقدونس والنشا وأعيدي الخلط مرة أخرى حتى يتكون لديكي كريم متجانس ناعم.

ضعي هذا الكريم على بشرتك وبالأخص الأماكن الداكنة المشبعة بالتجاعيد لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر الحاري.

للحصول على أفضل النتائج قومي بتكرار الدهان مرة كل يوم.

يفضل استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أشهر متواصلة للحصول على أفضل النتائج. فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة يعمل على تبييض الجلد وتوحيد لونه وعلاج التصبغات وآثار الحبوب والكلف في الوجه والأماكن الحساسة والقدم والأيدي.

يحفز من إنتاج الكولاجين في الوجهة وبدوره يعالج آثار تقدم العمر وظهور التجاعيد وشد الوجه من الترهلات.

يعمل على نضارة ونعومة البشرة وعلاج معظم مشاكلها مما يظهرها بمظهر أصغر من الحقيقي.

ينقي البشرة من الشوائب والدهون الزائدة العالقة بها التي تؤدي إلى انتشار الحبوب والبثور السوداء.

يعالج الجفاف والاسمرار حول منطقة الفم.

كما أن عصير البقدونس منفرداً يعمل على علاج الهالات السوداء حول العين وينقي البشرة من الأتربة والاتساخات وأثبت فعاليته في ذلك، وقد لاقى استحسان الكثيرين ممن قاموا بتجربته. عمر شويل - جدة رجعي بشرتك لعمر 18 حتي لو 50 عام.. كريم التفتيح السحري وإزاله التجاعيد والترهلات وشد البشرة - ثقفني

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