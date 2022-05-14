أفضل مشروب علاج انتفاخ البطن والقولون والتقليل من الغازات

أهم المشروبات الصحية للقضاء على الانتفاخ ان انتفاخ المعدة يجعل الشخص لا يشعر بالراحة ويعد أمرا مؤلما نفسيا وجسديا وغالبا ما يتم الانتفاخ بعض د الافراد في الأكل أو الشرب، لذلك يلجأ العديد من الاشخاص الى المشروبات لكي يقلل من هذا الانتفاخ ويشعر بالراحة لذلك سوف نعرض جميع المشروبات التي تخفف من الشعور المزعج بالانتفاخ من خلال موقع ثقفني.

علاج انتفاخ البطن والقولون

شاي النعناعحيث انه وفقا اخصائيات التغذيه الذين ينصحون بشرب النعناع لأنه يحتوي على خصائص الاسترخاء عضلات البطن، التي تساعد في إطلاق الغازات من الجهاز الهضمي فهو يساعد في حل العديد من المشكلات من التشنجات والأوجاع والانتفاخ.

ماء جوز الهند حيث أن الانتظام على استخدام ماء جوز الهند يساعد ويقلل من انتفاخ البطن انه يحتوي على البوتاسيوم مثل ثمرة الموز فهو ينظم مستويات اليكتريك وينظم مستويات السوائل في الجسم ويعد علاج فعال لانتفاخ المعدة فإن كوب واحد من ماء جوز الهند يحتوي على نحو 600 ملغ من البوتاسيوم في حين أن الموز يحتوي على 422 ملغ.

مشروبات لعلاج انتفاخ البطن

الماء هناك بعض الاعتقادات الشائعة بأن شرب الكثير من الماء سوف يؤدي الى مشكلة انتفاخ المعدة ولكن يؤكد أخصائيو التغذية أن الجسم يقوم بإعادة السوائل عندما لا يتم الحصول على كمية كافية من الماء فان شرب الماء الكثير يعد وسيله رائعه ومثاليه للتخلص من السوائل بدلا من أن يتم الجسم.

الماء مع الليمون فان الليمون يعتبر حل رائع عند إضافته إلى الماء للحصول على اللياقة ومساعدة الجسم في التخلص من الانتفاخ، حيث انه يسهل عملية الهضم بشكل أفضل ويمتص الكثير من العناصر الغذائية.

شاي الزنجبيل وبذور الشمر يعتقد البعض ان نتناول وجبة دسمة في منتصف النهار فاذا تناولت كوب من الزنجبيل مع بذور الشمر فإنه يساعد في الشعور بعسر الهضم يخلي الانتفاخ البطن بالاضافة الى ان هذا المشروب يؤدي الى الشعور بالشبع وامتلاء المعدة ويساعد في التخسيس ايضا.

العصائر الطبيعية حيث ان عصير مثل الموز والأفوكادو يساعد بشكل كبير في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، ويقلل من الانتفاخ لذلك يوصل العديد من خبراء التغذية بتناوله