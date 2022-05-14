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تعرفي على كيفية تحضير واستخدام وصفة كريم الفازلين وزيت جونسون للتفتيح، هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكنك اتباعها قبل العيد حيث أنها تعطي نتائج مميزة في غصون أيام قليلة، وقد تغنيك هذه الوصفة عن استخدام كريمات الأساس ومستحضرات التجميل التي تضر بصحة بشرتك وتعطيك نتائج وقتيه سرعان ما تزول بغسل وجهك بالماء، كما أن كريم الفازلين هو أحد أنواع الكريمات الطبية التي يعالج الكثير من مشاكل البشرة المختلفة. طريقة عمل كريم الفازلين وزيت جونسون للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

عدة قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير:- قومي بإحضار طبق كبير وعميق ثم ضعي بداخله ملاعق الفازلين وزيت جونسون وماء الورد وقلبيهم تمامًا حتى يتجانسوا.

بعد ذلك قومي بإضافة الخليط الذي قمتي بتحضيره على بشرتك أو على المنطقة المراد تفتيحها ثم اتركيه عليها لمدة حوالي ربع ساعة على الأقل.

بعد أن يصبح جاف على المنطقة قومي بغسلها بماء فاتر ورطبيها جيدًا ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الكركم والفازلين لتفتيح الجسم مكونات الوصفة:- كمية وفيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم. طريقة وخطوات التحضير:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتصبح عبارة عن مزيج واحد ثم قومي بوضعها في علبة نظيفة.

بعد ذلك قومي بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها قبل وضع الخليط ثم ابدئي في فرده عليها واتركيه لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يمكنك وضع الكريم على المنطقة في الليل ثم قومي بغسل المنطقة صباحًا بدلًا من وضعه في النهار مع التعرّض لأشعة الشمس.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة الفازلين وخل التفاح للتفتيح مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

خمس ملاعق من الجلسرين السائل.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة ونصف كبيرة من بودرة أطفال. طريقة التحضير بالخطوات:- اخلطي جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا.

طبقي الوصفة على المنطقة المراد تفتيحها.

اتركيها حتى تجف ثم أزيليها بالماء الفاتر ورطبي المنطقة جيدًا. عمر شويل - جدة نوري وشك .. الفازلين كنز في بيتك استخدميه بهذه الطريقه والنتيجه بياض ملفت من اول استخدام - ثقفني

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