اعملي البيتزا بشكل جديد طريقة عمل حلقة البيتزا الشهية فى المنزل

تعد حلقة البيتزا من الوجبات الخفيفة والسريعة، وتعتبر نوع جديد لعمل بيتزا بشكل مختلف عن المعتاد عليه، وهى عبارة عن جبنة يتم تشكيلها على شكل حلقة محشية ومغطاة بمثلثات من العجين مدهونة بصفار البيض ومرشوشة بالسمسم وحبة البركة، وبما أن الجميع يحبونها من الكبار والصغار تسعي الأمهات الى التجديد والتغيير فى طريقة تقديمها، كذلك فهى من الوجبات المفيدة والمغذية التى يمكن تقديمها فى وقت قصير كوجبة للعشاء سريعة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلقة البيتزا فى المنزل بالتفصيل.

مكونات حلقة البيتزا الشهية

تحتوي حلقة البيتزا على بعض المكونات البسيطة للعجينة والحشوة سوف نتعرف عليها سوياً فيمايلي:

للعجينة

كوبين ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

حبة كبيرة من البيض.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

للحشوة

نصف كوب من المشروم المقطع.

ملعقة صغيرة من السمسم.

نصف كوب من صلصة البيتزا.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.

حبة من صفار البيض.

ربع كوب من الزيتون الأسود شرائح.

نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو قطع صغيرة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل حلقة البيتزا سهلة جداً وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: