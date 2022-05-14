نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي البيتزا بشكل جديد طريقة عمل حلقة البيتزا الشهية فى المنزل في المقال التالي
تعد حلقة البيتزا من الوجبات الخفيفة والسريعة، وتعتبر نوع جديد لعمل بيتزا بشكل مختلف عن المعتاد عليه، وهى عبارة عن جبنة يتم تشكيلها على شكل حلقة محشية ومغطاة بمثلثات من العجين مدهونة بصفار البيض ومرشوشة بالسمسم وحبة البركة، وبما أن الجميع يحبونها من الكبار والصغار تسعي الأمهات الى التجديد والتغيير فى طريقة تقديمها، كذلك فهى من الوجبات المفيدة والمغذية التى يمكن تقديمها فى وقت قصير كوجبة للعشاء سريعة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلقة البيتزا فى المنزل بالتفصيل.
مكونات حلقة البيتزا الشهية
تحتوي حلقة البيتزا على بعض المكونات البسيطة للعجينة والحشوة سوف نتعرف عليها سوياً فيمايلي:
للعجينة
- كوبين ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- حبة كبيرة من البيض.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
للحشوة
- نصف كوب من المشروم المقطع.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- نصف كوب من صلصة البيتزا.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
- كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.
- حبة من صفار البيض.
- ربع كوب من الزيتون الأسود شرائح.
- نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو قطع صغيرة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل حلقة البيتزا سهلة جداً وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى وعاء العجان أو فى وعاء كبير للعجن باليد نقوم بوضع الدقيق المنخول ونضيف عليه رشة الملح والخميرة والسكر واللبن البودرة.
- نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم حبة البيض والزيت وكوب الماء ونعجن باليد أو بواسطة العجان على سرعة بطيئة حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ما نلم العجينة نكورها ونضعها فى وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها حتى تختمر فى مكان دافئ ويتضاعف حجمها.
- ثم نفرد العجينة على شكل دائرة قطرها ١٢ بوصة.
- بعد ذلك نضعها فى صينية قصيرة الحواف ونتركها ترتاح لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نقوم بتوزيع الصلصة على حواف العجينة مع ترك مسافة فى الوسط فارغة.
- ونوزع عليها المشروم والفلفل والزيتون والجبنة المودزريلا.
- بعد ذلك نقوم بعمل ثماني شقوق فى وسط العجينة الفارغة بحث يصبح عندك ٨ مثلثات.
- نمسك بطرف كل مثلث ونضعه فوق الحشو ونلصقه بطرف العجينة الآخر من ناحية الحافة.
- ثم ندهن الوجه بصفار البيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة على الأطراف المثنية.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.
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