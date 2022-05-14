نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الجبنة الأسطنبولي فى المنزل وأحلى من الجاهزة في المقال التالي
تعد الجبنة الأسطنبولي من أنواع الأجبان المتعددة، والتى يقبل على أكلها الكثيرين وذلك لأنها تتميز بطعمها الفلفل الذي يعطيها طعم ونكهة جميلة، ولكن قد يكون شرائها من المحلات مكلف لدى بعض الأشخاص وأيضا قد تكون غير مضمونة، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة وأحلى كمان، وبما أن الأجبان من الوجبات التى لا يمكن الاستغناء عنها على وخاصةً على وجبة الإفطار أو العشاء لذا يجب أن تكون مضمونة المصدر، وتعد من الوجبات المفيدة جداً للجسم وتمده بالبروتين والكالسيوم اللازم لبناء الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز الجبنة الأسطنبولي فى المنزل بالتفصيل.
مكونات الجبنة الأسطنبولي
تتكون الجبنة الأسطنبولي من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وهى كالتالي:
- ٢ كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.
- علبة من الزبادى.
- ٤ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ٢ حبة من الفلفل الحار مقطع قطع صغيرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الملح (حسب الرغبة).
- ١/٢ كوب من الخل الأبيض.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل الجبنة الأسطنبولي سهلة وبسيطة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضع بها اللبن السائل ولازم يكون كامل الدسم من عند اللبان ونضيف عليه الزبادى واللبن البودرة ونقلب الخليط كويس.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة مع التقليب حتى يغلي.
- وأول مايغلي نقوم بإضافة الخل ونقلب حتى يصبح شكل اللبن مقطع ويفصل القريش عن الشرش.
- عند ذلك نرفع الحلة من على النار ونصفيها بواسطة شاش أو مصفاة ذات عيون ضيقة حتى نتخلص من أى سوائل موجودة بها.
- ثم نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كمية الجبنة ونضيف عليها قطع الفلفل الحار والملح.
- نخلط المكونات مع بعض حتى يتكون لدينا خليط كريمى وناعم.
- بعد ذلك نقوم القالب أو الوعاء اللى هنخزن فيه الجبنة ونسكب به الخليط الناعم ونضعه فى الثلاجة.
- نتركه داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الإستخدام بعدها تصبح جاهزة للتقديم تقدم على الإفطار أو العشاء بجانب الخبز وبالف هنا وشفا.
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