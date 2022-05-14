أسهل طريقة لعمل الجبنة الأسطنبولي فى المنزل وأحلى من الجاهزة

تعد الجبنة الأسطنبولي من أنواع الأجبان المتعددة، والتى يقبل على أكلها الكثيرين وذلك لأنها تتميز بطعمها الفلفل الذي يعطيها طعم ونكهة جميلة، ولكن قد يكون شرائها من المحلات مكلف لدى بعض الأشخاص وأيضا قد تكون غير مضمونة، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة وأحلى كمان، وبما أن الأجبان من الوجبات التى لا يمكن الاستغناء عنها على وخاصةً على وجبة الإفطار أو العشاء لذا يجب أن تكون مضمونة المصدر، وتعد من الوجبات المفيدة جداً للجسم وتمده بالبروتين والكالسيوم اللازم لبناء الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز الجبنة الأسطنبولي فى المنزل بالتفصيل.

مكونات الجبنة الأسطنبولي

تتكون الجبنة الأسطنبولي من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وهى كالتالي:

٢ كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

علبة من الزبادى.

٤ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

٢ حبة من الفلفل الحار مقطع قطع صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة من الملح (حسب الرغبة).

١/٢ كوب من الخل الأبيض.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل الجبنة الأسطنبولي سهلة وبسيطة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: