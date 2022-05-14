طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بكيلو لبن هتعملي ألذ جبنة رومي مظبوطة وتحدي

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من بين الأنواع الكثيرة والمتعددة من الجبن فالجبنة الرومى أكثر طلبا خاصة عند الأطفال فيأخذونها فى ساندويتشات عند ذهابهم إلى المدرسة أو رحلاتهم مع شرائح الخيار أو الطماطم لذلك تفضل الأمهات عمل الجبنة الرومى فى المنزل بأقل تكلفة وسهولة تحضيره وبكونات بسيطة ومتوفرة فى أى منزل، وتقدم الجبنة لأفراد أسرتها خاصة الأطفال نظرا لما لها قيمة غذائية كبيرة جدا لأن المكون الرئيسي والأساسي هو اللبن الذي يحتوى على نسبة عالية جدا من الكالسيوم اللازم لتقوية الأسنان والعظام ويحمى من هشاشة العظام، فتضع الأمهات طبق الجبنة الرومى اللذيذة على مائدة الإفطار صباحا مع كوب اللبن أو كوب الشاى، وأيضا تضعه في وجبة العشاء لأن الجبنة الرومى من الأكلات التى تتميز بطعم ومذاق جميل ويقبل على تناوله جميع الناس ولا أحد يختلف على طعمه الشهي، والجبنة الرومى إستخدامات أخرى مث أنها تستخدم فى عمل الكورن بلو والسمبوسك والبيتزا والمكرونة البشاميل وكثير من الأكلات، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الجبنة الرومى الشهية.
مكونات عمل الجبنة الرومي
- كيلو من الحليب كامل الدسم
- ثلاثة ملاعق كبيرة من القشطة
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى
- إثنين حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح
- كوب إلا ربع من الماء المثلج
- ملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود الحصى
- قطعة من الشاش
طريقة عمل مكونات الجبنة الرومى بأحلى وصفة
- في البداية نقوم بتحضير إناء ونضع به كيلو واحد من الحليب كامل الدسم ونرفعه على النار ونتركه حتى يغلي جيدا لمدة خمسة دقائق حتى نتخلص من الميكروبات الموجودة بالحليب.
- وبعد ذلك نتركه ليبرد قليلا ثم نضع علي الحليب ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وثلاثة ملاعق كبيرة من القشطة ثم نقوم بمزج هذا الخليط جيدا ثم نضيف إليه إثنين حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا وملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود الحصى وكوب إلا ربع من الماء المثلج وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وحتى لا تتكون كتل بخليط الجبنة الرومى.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير قطعة مناسبة من شاش نظيف ونضع به كمية خليط الجبنة الرومى ونقوم بالضغط عليه حتى يخلص من أي سوائل بداخله ونتركه لمدة يوم حتى يصبح الخليط متماسك وخالي من أي نقطة ماء.
- ثم نقوم بوضع الجبنة الرومى فى قالب ونضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة جيدا لحين إستخدام الجبنة الرومى اللذيذة.
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