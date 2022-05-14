نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل فريش في المقال التالي
ورق العنب من أنواع المحاشي التي يحبها الجميع، مع العلم أنه يوجد بعض الناس يقومون بوضع لحم مفرومة بداخله، والبعض الآخر وتعبر هي النسبة الأعلى يقومون بوضع أرز بخلطة بداخله، ولكن للأسف الشديد لا يعد ورق العنب متوفرا طول السنة، ولذلك يفضلون جميع النساء تخزين ورق العنب في الفريزر لكي يصبح متوفرا لديهم طول العام، ولكنهم عندما يخرجونه من الفريزر لا يصبح جيدا للطهي، لأنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتخزين، ولكن هذا دورنا وهدفنا في هذا المقال الرائع، الذي من خلاله الطريقة المثلى والصحيحة لتخزين، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلى السنة
يعتبر محشي ورق العنب هو الطبق المفضل والأساسي لدى الجميع، مع العلم أن طعمه لازع وحادق، وهذا هو سبب أعجاب الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلا أنه أساسي في تخزين المؤكلات في الفريزر مثله مثل البانية والكفتة والباميه والبسلة، ونحن الآن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتخزين ورق العنب، وإليكم الخطوات:
- يتم شراء ورق العنب البناتي، لأنه يتميز بصغر حجم الورقة، بالإضافة إلى طعمه المميز والرائع.
يجب وضع وعاء به ماء على النار، ثم نضع فيه عصير نصف ليمونه.
- عندما تصل الماء إلى درجة الغليان، يجب وضع ورق العنب.
- نستمر في تقليب الورقة حتى يتغير لونه.
- يجب تصفيه الماء من على ورق العنب.
- يجب قطع عنق الورقة، ثم بعد ذلك يتم وضعه في طبق فويل، واحدة فوق واحدة.
- يجب أن يكون كمية ورق العنب التي نضعها في الطبق، هي نفس كمية الوجبة التي تحتاجينها.
- يجب وضع الأطباق فوق بعضها في الفريزر، يتم إخراجها وقت الاستخدام.
طريقة أخرى لتخرين ورق العنب من السنة إلى السنة بدون تغير في الطعم أو اللون
هناك طريقة أخرى لتخرين ورق العنب وتتلخص في:
- يجب عدم سلق ورق العنب.
- يتم رصه في أطباق فويل.
- يجب قطع العنق قبل وضع الورقة فوق بعضها.
- يجب لاصق الطبق بكيس بلاستيك.
- يجب وضع الأطباق في الفريزر.
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