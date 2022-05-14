نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي منزلي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة أي بقع غامقة من أول أستخدام في المقال التالي

خلايا الجلد الميتة تتكون وتتراكم على البشرة وتؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات للسيدات والفتيات فخلايا الجلد الميتة تظهر البشرة بشكل ومظهر غير جذاب، وتؤثر تأثير سلبي على البشرة فهى تعمل على ظهور البثور والحبوب وظهور البقع الداكنة والنمش والكلف، وتجعل البشرة جافة وظهورها بملمس غير ناعم وتعمل خلايا الجلد الميتة على ظهور التجاعيد فلابد من تقشير خلايا الجلد الميتة بإنتظام لأن تقشير خلايا الجلد الميتة تعمل على فتح مسام البشرة فبالتالي تعطي البشرة النضارة والحيوية وتعالج علامات الشيخوخة خاصة المتقدمين فى السن لذلك نستخدم منتجات تحتوى على مواد طبيعية تساعد على إزالة الجلد الميت لأنها ستترك البشرة لامعة ومتجددة، وأفضل طريقة طبيعية وآمنه للتخلص من الجلد الميت بالبشرة هى مكونة من خلطة السكر وبذور القهوة وبيكربونات الصوديوم وبذور القهوة والعسل الأبيض وخل التفاح، ويمكن تحضير هذه الخلطة في المنزل بأقل التكاليف وبهذا لا نضطر إلى الذهاب إلى المراكز التجميلية وإستخدام المستحضرات الكيميائية، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة طبيعية لتقشير خلايا الجلد الميتة. مكونات طريقة عمل تقشير خلايا الجلد الميتة ثلاثة ملاعق كبيرة من بذور القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

خمسة ملاعق كبيرة من السكر البنى

إثنين ملعقة كبيرة من عسل النحل

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح

إثنين ملعقة كبيرة من الملح

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون طريقة عمل خلطة طبيعية وسحرية لتقشير خلايا الجلد فى البداية نقوم بغسل مناطق الجسم المراد تقشيرها بالماء ثم نقوم بتجفيف هذه المناطق جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير هذه الخلطة نحضر وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من بذور القهوة وزيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الألوفيرا وبيكربونات الصوديوم وزيت جوز الهند وخمسة ملاعق كبيرة من السكر البنى وعسل النحل ودقيق الشوفان وخل التفاح وإثنين ملعقة كبيرة من الملح وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

وبعد ذلك نأخذ كمية مناسبة ونضعها على منطقة الجلد المراد تقشيرها ونتركها على الجلد لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل هذه المناطق في الجسم بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة السابقة يوم بعد يوم ولمدة شهر حتى نلاحظ الفرق بتفتيح ونعومة الجلد بإستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة مقشر قوي منزلي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة أي بقع غامقة من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر قوي منزلي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة أي بقع غامقة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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