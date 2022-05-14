نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل الباذنجان على أصوله بطعم ومذاق لذيذ مثل المطاعم في المقال التالي

من أحب وأجمل الأكلات على قلوب المصريين هى الأكلات الشعبية التى تشتهر بها كل البيوت المصرية بعملها، ومن هذه الأكلات الباذنجان بأنواعه الذى يعشق تناوله جميع المصريين كبار وصغار وأطفال، ويقدم الباذنجان بالخل والثوم فى وجبة الإفطار مع الفول والطعمية ويقدم أيضا فى وجبة العشاء، ويختلف الباذنجان فى طريقة تحضيره فيمكن عمل الباذنجان محشى بالأرز، ويمكن عمل الباذنجان سلطة بابا غنوج عن طريقة سلقه أو شويه فى الفرن، ويمكن عمل الباذنجان مقلي، وللباذنجان بالخل والثوم فوائد كثيرة فهو يحتوى على كثير من المعادن مثل أنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض مثل علاج فقر الدم ومكمل غذائي ويحتوي أيضا على الفيتامينات، ويمكن عمل الباذنجان صينية مسقعة باللحمة المفرومة، والطريقة التى سوف نقدمها طريقة الباذنجان بالخل والثوم. مكونات طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم ثلاثة حبات من الباذنجان المقطع إلى مكعبات

متوسطة الحجم أو مقطع على شكل حلقات حسب

الرغبة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل

الرغبة. ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل خمسة فصوص من الثوم المفروم

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الطحينة

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة الكمون

ملعقة واحدة صغيرة من هريسة الشطة طريقة عمل ألذ باذنجان بالخل والثوم فى البداية نقوم بغسل الباذنجان جيدا ثم نقوم بتقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم أو نقطعه على شكل حلقات دائرية حسب الرغبة ثم نقوم بنقع قطع الباذنجان فى قليل من الملح لأن الملح يعمل على عدم إمتصاص الباذنجان زيت.

نقوم بقلي الباذنجان فى الزيت ونتركه جانبا ونحضر الخلطة من ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل وخمسة فصوص من الثوم المفروم وأربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من الطحينه وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة واحدة صغيرة من هريسة الشطة حسب الرغبة ثم نقوم بمزج هذا المكونات جيدا مع بعض البعض.

وبعد ذلك نحضر الباذنجان المقلى فى وعاء ونضع عليه الخلطة التى سبق تحضيرها ثم نقوم بتقليب الباذنجان مع الخلطة ونضعها في طبق التقديم وتقدم وتؤكل بألف صحة مع طبق من الطعمية أو طبق بطاطس مقلية. عمر شويل - جدة بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل الباذنجان على أصوله بطعم ومذاق لذيذ مثل المطاعم - ثقفني

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