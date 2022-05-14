صاروخ التبيض للعرايس.. كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة ونفخ الخدود والشفايف وإزالة التجاعيد من أول استعمال

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه، من منا لا يحب أن يرى وجهه جميل ومشرق، وبالأخص مع تقدم العمر، أو بعد الخروج من أي عمليات جراحية كبيرة، أو بعد الولادة، وأثناء فترة الرضاعة، كل هذه حالات يجب بعدها الاهتمام بالوجه وإعادته كما كان عليه من قبل، وعلى الرغم من أنه يوجد الكثير من الكريمات التي تحل كل هذه المشاكل، إلا أنه يوجد بعض النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية، وهذا هو رأي الأصح، ونحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نقدم لكم وصفة سحرية رائعة باستخدام الخميرة والنشا لتسمين الوجه ونفخ الخدود، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه

الخميرة لها فوائد لا مثيل لها بالنسبة لجسم الإنسان، ومنذ زمن بعيد كانوا أجدادنا يتناولون قطع الخميرة في الصباح الباكر، اعترافا منهم على أنها تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بهم، بالإضافة إلى أنها تدخل في الكثير من الوصفات الهامة، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الكريم الرائع في البيت:

ثلاث ملاعق من الخميرة البيرة أو القطع.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي السادة.

ملعقة من بودرة المخصصة للأطفال.

طريقة تحضير الكريم الخميرة والنشا في البيت بكل سهولة

ذكرنا في الفقرة السابقة فوائد الخميرة، والآن سيتم شرح فوائد النشا الرائعة، النشا من أقوى المرطبات الطبيعية التي لا مثيل لها، ويدخل في الكثير من الوصفات التي تستخدم في ترطيب الوجه والجسم، ولكن مع الخميرة، ستكون النتيجة سحرية ولن تتوقعي ما أنتِ فيه بعد استخدام هذه الوصفة لمدة شهر كامل، وتتلخص الخطوات في: