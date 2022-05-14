بطعم لا يقاوم اعملي بطاطس تكساس الشهي في البيت بطعم أحلى من المطاعم

تعد بطاطس تكساس من الوجبة الصحية والخفيفة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهي عبارة عن شرائح بطاطس مقلية مع اللحم المفروم والجبن، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والفلفل والثوم والجبن ومكونات آخرى، كما يمكن تحضيرها في نصف ساعة تقريبا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة بطاطس تكساس الشهية بطعم رائع ومختلف في المنزل.

مقادير عمل بطاطس تكساس

تحتوي بطاطس تكساس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من اللحم المفروم.

٥ حبات من البطاطس المقرمشة الأصابع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

٤ ملاعق من الزيت.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الثوم المهروس.

٢ من الطماطم المفروم.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

حبة من البصل المفروم.

نصف ملعقة من الكزبرة.

فلفل أخضر حار.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة من البابريكا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

زيت للقلي.

للتزيين

مخلل فلفل حار.

بصل أخضر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بطاطس تكساس بطريقة شهية يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي