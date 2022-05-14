نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لا يقاوم اعملي بطاطس تكساس الشهي في البيت بطعم أحلى من المطاعم في المقال التالي
تعد بطاطس تكساس من الوجبة الصحية والخفيفة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهي عبارة عن شرائح بطاطس مقلية مع اللحم المفروم والجبن، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والفلفل والثوم والجبن ومكونات آخرى، كما يمكن تحضيرها في نصف ساعة تقريبا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة بطاطس تكساس الشهية بطعم رائع ومختلف في المنزل.
مقادير عمل بطاطس تكساس
تحتوي بطاطس تكساس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- ٥ حبات من البطاطس المقرمشة الأصابع.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ٤ ملاعق من الزيت.
- نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.
- ملعقة من الثوم المهروس.
- ٢ من الطماطم المفروم.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- حبة من البصل المفروم.
- نصف ملعقة من الكزبرة.
- فلفل أخضر حار.
- ملعقتان من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة من الكمون.
- زيت للقلي.
للتزيين
- مخلل فلفل حار.
- بصل أخضر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير بطاطس تكساس بطريقة شهية يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي
- نحضر مقلاة عميقة ونضع بها زيت غزير ونقوم بقلي البطاطس الأصابع حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نتركها جانبا.
- بعد ذلك نحضر طاسة آخرى ونضع بها ٤ ملاعق الزيت، ثم نضع فوقها البصل والثوم ونحركهم جيداً حتى تذبل وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بإضافة اللحم ورشة من الملح والبهارات ونخلطهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الحار والطماطم وصلصلة الطماطم ونقلبهم جيداً لمدة عشر دقائق.
- ثم بعد ذلك نقوم بإحضار طبق التقديم ونضع طبق من البطاطس مع طبقة من اللحم ثم نرشها بالجبن الشيدر والموتزاريلا وندخلها الفرن حتى تذوب الجبن.
- بعد ذلك نخرج الطبق من الفرن ونضع على الوجه الهالابينو والبصل الأخضر ويصبح جاهز للتقديم.
- هنا نكون قد قدمنا أحلى طبق بطاطس تكساس بشكل مختلف وطعم مميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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