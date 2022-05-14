نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا بسعربة بالحليب وبدون حليب فى المنزل في المقال التالي

من أكثر الأكلات المفضلة لدى الجميع سواء كبار أو صغار هى البيتزا، ويمكن تحضيرها فى المنزل أو شراؤها جاهزة من المطاعم، ويوجد أنواع كثيرة متنوعة للبيتزا من حيث الطعم والشكل ويوجد أشخاص يفضلون تناولها بطعم مختلف وخاص ولا يمكن الإختلاف على البيتزا لأنها تتميز بطعم شهي ويمكن عملها فى البيت ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة عمل البيتزا بطرق مختلفة. مكونات عمل عجينة البيتزا: 3 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة ونص خميرة.

1 كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: نقوم أولا بإحضار وعاء صغير ووضع فيه الخميرة وكوب ماء فاتر ونذوب به الخميرة ونتركها تختمر قليلا. نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق وعليه الملح والزيت والخميرة ونمزجهم مع بعضهم جيداً، ونقوم بعجنهم لأن يصير عجين طريا وناعم ليس به أي كتل. نقوم بإحضار صينية البيتزا تكون قصيرة الحواف ونضع بها العجينة بعد أن ندهنها بالزيت، ونفردها بشكل جيد ومتساوى. بعد أن تفرد العجينة نتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ترتاح. بعد فوات الوقت نقوم بوضع الخضراوات المفضلة حسب الرغبة أو الحشوة المفضلة. يمكن إضافة شرائح طماطم وفلفل ومشروم وذلك بعد عمل طبقة من صلصة البيتزا، وإضافة شرائح مشروم وبعد ذلك نضع جبنة موتزاريلا على الوجه. نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 190، حتى تستوى العجينة ويكون لون الحواف ذهبي وذلك فى مدة قصيرة ثلث ساعة. بعد ذلك نشعل الشواية حتى تسيح الجبن وبعد ذلك تخرج وتقطع البيتزا وتقدم جاهزة. مكونات عمل عجينة البيتزا بالحليب: 5 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: نحضر كوب به ماء فاتر ونضع فيه الخميرة ونذوبها جيداً ونتركها تختمر. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والزيت والملح واللبن ونقلبهم مع بعض ثم نضع الخميرة ونقوم بعجنهم جيداً حتى تصير عجينة لينة ليس بها كتل. بعد ذلك نغلفها بالنايلون ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة ونص حتي يتزايد حجمها. بعد أن يفوت الوقت المحدد يمكنك استخدامها كما تشائي وحشوها بالحشوة المفضلة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البيتزا بسعربة بالحليب وبدون حليب فى المنزل - ثقفني

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