نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل حليب جوز الهند في المنزل في المقال التالي
حليب جوز الهند هو سائل أبيض اللون يتم تصنيعه من اللب المبشور لثمرة جوز الهند ويختلف عن ماء جوز الهند وهو السائل الموجود داخل الثمرة بشكل طبيعي، ويتميز بمحتوى عالي من الزيوت المفيدة ويتم استخدامه كمكون غذائي في كثير من البلاد حيث أنه يعمل على تحسين الهضم وبناء العضلات وتقوية المناعة لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويدخل كعنصر مهم في الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر فهو مرطب رائع للبشرة والشعر ومكافحة جفاف الجلد بشكل جيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل حليب جوز الهند في المنزل.
مكونات عمل حليب جوز الهند
- كوب من جوز الهند المبشور.
- 2 كوب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضع كوب من جوز الهند المبشور وكوبين من الماء المغلي ثم نخلط جيداً لمدة 5 دقائق.
- ثم يصفى بواسطة مصفاة ضيقة ويوضع في زجاجة نظيفة محكمة الغلق.
- يصبح جاهز للاستخدام ويجب الاحتفاظ به في الثلاجة حيث تدوم صلاحيته أربع أيام بشرط الحفظ في علبة محكمة الغلق.
فوائد حليب جوز الهند
يتميز حليب جوز الهند بالعديد من الفوائد الغذائية والتجميلية ومن أهم فوائده ما يلي:
- غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض.
- يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة طويلة كما تمنع تراكم الدهون في الدم.
- غني بالمعادن المهمة لصحة الجسم مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور والزنك والكالسيوم والنحاس.
- غني بنسبة كبيرة من الحديد الذي يلعب دور مهم في تصنيع خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الدورة الدموية في الجسم والحفاظ على مستويات جيدة للهيموجلوبين.
- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على مرونة الجلد مما يمنع ظهور التجاعيد.
- يحتوي على نسبة عالية من البروتينات الغذائية الأساسية التي تعزز نمو بصيلات الشعر وزيادة كثافته.
- يعتبر ملطف رائع لتهدئة البشرة والتخلص من حروق الشمس كما يساعد في القضاء على البقع والكلف ومشاكل البشرة.
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