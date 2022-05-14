طريقة سهلة لعمل حليب جوز الهند في المنزل

حليب جوز الهند هو سائل أبيض اللون يتم تصنيعه من اللب المبشور لثمرة جوز الهند ويختلف عن ماء جوز الهند وهو السائل الموجود داخل الثمرة بشكل طبيعي، ويتميز بمحتوى عالي من الزيوت المفيدة ويتم استخدامه كمكون غذائي في كثير من البلاد حيث أنه يعمل على تحسين الهضم وبناء العضلات وتقوية المناعة لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويدخل كعنصر مهم في الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر فهو مرطب رائع للبشرة والشعر ومكافحة جفاف الجلد بشكل جيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل حليب جوز الهند في المنزل.

مكونات عمل حليب جوز الهند



كوب من جوز الهند المبشور.

2 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نضع كوب من جوز الهند المبشور وكوبين من الماء المغلي ثم نخلط جيداً لمدة 5 دقائق. ثم يصفى بواسطة مصفاة ضيقة ويوضع في زجاجة نظيفة محكمة الغلق. يصبح جاهز للاستخدام ويجب الاحتفاظ به في الثلاجة حيث تدوم صلاحيته أربع أيام بشرط الحفظ في علبة محكمة الغلق.

فوائد حليب جوز الهند

يتميز حليب جوز الهند بالعديد من الفوائد الغذائية والتجميلية ومن أهم فوائده ما يلي: