نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء يحذرون من حفظ البطيخ في الثلاجة لهذه الأسباب وهذه أفضل طريقة للتخزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطيخ هو فاكهة الصيف المحببة للملايين حول العالم، فهي أحد المرطبات الصيفية الطبيعية التي يعشقها الجميع، خاصة عندما تقدم باردة في يوم حار، بالإضافة إلى ذلك فهي فاكهة صحية بفضل احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، والتي من بينها السيترولين وهو أحد الأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ والذي يحفز إنتاج أكسدي النيتريك والذي له دور جيد في تنظيم ضغط الدم وتعزيز تدفق الدم، وهو ما يساعد في التخلص من الكثير من السموم التي توجد بالمعدة وتحارب الإلتهابات التي يتعرض لها الجسم، فضلا عن احتواءه على كمية وفيرة من الماء فتمد الجسم بشكل غير مباشر ببعض السوائل التي تحتاج إليها على مدار اليوم خاصة في أيام الحر والجفاف، وبالإضافة إلى ذلك فإن السعرات الحرارية الموجود به لا تجعله عائق أمام من يتبع نظام غذائي في تناوله.

تخزين البطيخ في الثلاجة

موقع food-ndtv نشر في تقرير سابق له أن حفظ البطيخ في الثلاجة قد يحرمك من فوائده الصحية، وبالطبع الجميع يحب البطيخ باردا للغاية ليرطب عليه حر أجواء الصيف، إلا أنه مع الأسف الشديد فإن حفظه بالثلاجة يقلل من فوائد الغذائية، وبحسب دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية فإن البطيخ المحفوظ في درجة حرارة الغرفة يحافظ على فوائده الصحية أكثر من المثلج.

وفي مختبر البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية قام باحثون باختبار أصناف مختلفة من البطيخ لفترة 14 يوما، حيث قاموا بتهزين البطيخ في درجات حرارة 21 و12 و 5 درجات، واتضح أن التي حفظت في درجة حرارة 21 درجة احتفظت بالمواد الغذائية والصحية الموجودة بها أكثر من الآخرين.

ويوضح الباحثون أن البطيخ خلال تلك الفترة ظل ينتج العديد من العناصر الغذائية حتى بعد أن قطف من مكان زراعته، بينما تبريد الفاكهة أدى إلى إبطاء عملية إنتاج العناصر الغذائية بينما توقفت في بعض الأنواع، كما أنه تجدر الإشارة إلى أنه في درجات الحرارة بالثلاجة لوحظ أن البطيخ بدأ في التحلل خلال أسبوع على الرغم من أن عمر البطيخ المعتد يمكن أن يصل إلى أسبوعين لثلاثة أسابيع.

تحذيرات من وضع الخيار والطماطم في الثلاجة

وكنا قد تحدثنا في وقت سابق عن تحذير من حفظ الطماطم والخيار في الثلاجة، حيث أن ذلك يفقد هذه الأطعمة قيمتها الغذائية فضلا عن أن هذه الأطعمة وجودها بالثلاجة لفترة أكثر من المعتاد قد يتسبب في تعفنها بسبب أنها لا تتحمل درجات البرودة العالية بسبب احتواءها على نسبة عالية من الماء، وبالطبع فإن البطيخ كذلك من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الماء، فيمكن إضافته إلى تلك القائمة بالفعل.