نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات سهلة وسريعة بطريقة صحية والطعم رائع في المقال التالي

المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل من الوصفات الشهية واللذيذة جداً التى يعشقها الجميع، كما أنها من الوجبات المغذية والمتكاملة وهذا لأنها تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم من النشويات والبروتين والخضروات، يعد الباذنجان من أكثر الخضروات التي تحتوي على فوائد غذائية كثيرة مثل الحديد وهو ما من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان وبالأخص الأطفال، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يحبون تناول الباذنجان بالطرق التقليدية لذلك سنقدم لكم طريقة شهية و لذيذة وصحية. المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل 2 حبة باذنجان مقطع حلقات ومحمرين.

2 حبة بطاطس مقطعة حلقات ومحمرة نصف تحميرة. عصاج اللحمة نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة.

حبة من البصل المفروم.

3 معالق كبيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزيت. صوص بشاميل 2 كوب من الحليب.

4 معالق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

جبنة موزاريلا وشيدر للوجه. طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل في البداية نقوم بتقطيع الباذنجان إلى حلقات متساوية الحجم.

نرش على الباذنجان رشة من الملح و نتركه لمدة نصف ساعة لكى يتخلص الباذنجان من الماء.

بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى حلقات متساوية الحجم.

نقوم بتحمير حلقات الباذنجان من الجانبين، ثم نقوم بتحمير حلقات البطاطس نصف تحميرة.

بعد ذلك نحضر عصاج اللحم المفروم، نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصل المفروم.

نقلب البصل حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبهم مع بعضهم حتى يتغير لون اللحمة إلى اللون البني.

نضيف الملح والفلفل الأسود و معجون الطماطم وصلصة الطماطم ونقلبهم مع بعضهم يغلو لمدة 5 دقائق لكى يتم تسوية اللحم.

بعد ذلك نأتي بصينية البايريكس ونقوم بوضع طبقة من الباذنجان المحمر و طبقة من البطاطس المحمر وطبقة من عصاج اللحمة المفرومة نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية البطاطس و الباذنجان.

نوزع صوص البشاميل على الوجه و رشة من الجبنة الموتزاريلا والشيدر.

تدخل صينية المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة ثم نشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أحلي طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات سهلة وسريعة بطريقة صحية والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات سهلة وسريعة بطريقة صحية والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.