الهريسة السورية على أصوله وبأبسط المقادير بطريقة ناجحة ألذ وأحلي من محلات الحلويات

الهريسة نوع من أنواع الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصة في مصر، والهريسة لها أنواع كثيرة من أشهرها الهريسة السورية التى تتميز بطعم ومذاق جميل، والهريسة من الحلويات الدسمة التى يعشقها الكثير من الناس، وعند تناول الهريسة تعطي للجسم النشاط والقوة وتقوى العظام والأسنان لأنها من مكوناتها الحليب، ويمكن تحضير الهريسة السورية بوصفة سهلة ولا تأخذ وقت أو جهد فى تحضيرها، ويمكن تحضيرها أيضا بمكونات متوفرة فى أى بيت وبأقل تكلفة، ولا يفضل شراء الهريسة من المحلات الخاصة ببيع الحلويات لأنها غير مضمونة وجودتها رديئة وغير نظيفة، ولذلك ننصح السيدات بعمل صينية الهريسة فى المنزل، وتقدم الهريسة الشهية ذات المذاق الرائع فى الأفراح والمناسبات وتقدم أيضا للضيوف فيما يلى سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الهريسة السورية.

مكونات طريقة عمل الهريسة السورية

إثنين كوب كبير من دقيق السميد

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول

كوب وربع من السكر

كوب واحد كبير من السمنة أو زيت الزيتون حسب الرغبة

إثنين كوب كبير من جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

كوب واحد كبير من الحليب السائل

مكونات طريقة عمل شربات صينية الهريسة السورية

إثنين كوب كبير من الماء

إثنين كوب كبير من السكر

نصف عصير ليمونة

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

لتزين صينية الهريسة السورية

رشة من فستق مجروش أو لوز مجروش

رشة من الفول السودانى

رشة من جوز الهند

طريقة عمل الهريسة السورية