نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة السورية على أصوله وبأبسط المقادير بطريقة ناجحة ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
الهريسة نوع من أنواع الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصة في مصر، والهريسة لها أنواع كثيرة من أشهرها الهريسة السورية التى تتميز بطعم ومذاق جميل، والهريسة من الحلويات الدسمة التى يعشقها الكثير من الناس، وعند تناول الهريسة تعطي للجسم النشاط والقوة وتقوى العظام والأسنان لأنها من مكوناتها الحليب، ويمكن تحضير الهريسة السورية بوصفة سهلة ولا تأخذ وقت أو جهد فى تحضيرها، ويمكن تحضيرها أيضا بمكونات متوفرة فى أى بيت وبأقل تكلفة، ولا يفضل شراء الهريسة من المحلات الخاصة ببيع الحلويات لأنها غير مضمونة وجودتها رديئة وغير نظيفة، ولذلك ننصح السيدات بعمل صينية الهريسة فى المنزل، وتقدم الهريسة الشهية ذات المذاق الرائع فى الأفراح والمناسبات وتقدم أيضا للضيوف فيما يلى سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الهريسة السورية.
مكونات طريقة عمل الهريسة السورية
- إثنين كوب كبير من دقيق السميد
- كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول
- كوب وربع من السكر
- كوب واحد كبير من السمنة أو زيت الزيتون حسب الرغبة
- إثنين كوب كبير من جوز الهند
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر
- كوب واحد كبير من الحليب السائل
- مكونات طريقة عمل شربات صينية الهريسة السورية
إثنين كوب كبير من الماء
إثنين كوب كبير من السكر
نصف عصير ليمونة
ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا
لتزين صينية الهريسة السورية
رشة من فستق مجروش أو لوز مجروش
رشة من الفول السودانى
رشة من جوز الهند
طريقة عمل الهريسة السورية
- أولا نقوم بتحضير الشربات نحضر إناء ونضع به إثنين كوب كبير من الماء وإثنين كوب كبير من السكر ونصف عصير ليمونة وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ثم نترك الإناء على متوسطة لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نتركها لتبرد تمام.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير صينية الهريسة السورية نحضر وعاء عميق ونضع به إثنين كوب كبير من دقيق السميد وكوب واحد كبير من السمنة أو زيت الزيتون حسب الرغبة ثم نقوم بخلطهم جيدا.
- ثم نضع على الوعاء باقي المكونات من كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول وكوب وربع من السكر وإثنين كوب كبير من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر وكوب واحد كبير من الحليب السائل ونخلطهم جيدا
- ثم نسكب هذا الخليط في صينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى نحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات ثم نرش عليها حبة الفستق أو اللوز أو الفول سوداني أو جوز الهند وتقدم الهريسة السورية وبالهناء والشفاء.
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