طريقة عمل تنت طبيعي: مورد للخدود والشفايف بطريقة احترافية وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة عمل تنت طبيعي , كلنا نحلم بشفايف وخدود مورده بها اللون الوردي الطبيعي فإليك بهذه الوصفة من المعروف علي التنت أنه يمنحك مظهر مشرق وخدود وردية, ولكن لا نعرف مكوناته وهل هي غير ضارة بالبشرة فلا عليكي بهذه الأسئلة مع هذه الوصفة السحرية مع أن مكوناته بسيطة للغاية موجودة في كل منزل ألا أنه مفيدة للبشرة, فمثل ماء الورد المستخدم في هذه الوصفة كلنا نعرف فوائده فهو قباض المسامات, ويعمل علي تفتيح البشرة ويعطيكم بشرة مشرقة ونضارة فإليكم الطريقة والمكونات من خلال موقع ثقفني وهذا المقال لكيفية طريقة عمل تنت طبيعي مورد للخدود والشفايف من اول استخدام فوري2022

مكونات طريقة عمل تنت طبيعي مورد للخدود والشفايف بطريقة خرافية

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات المستخدمة في هذه الوصفة والموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ملعقة طعام من ماء الورد.

١ملعقة طعام من بودرة دم الغزال.

أو ملعقة من لون غذائي أحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية تحضير التنت المنزلي بخطوات سهلة جدا وتحدي وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ثم نضيف بداخلة ماء الورد مع بودر دم الغزال ونخلطهم حتي يتجانس. ثم ونضعه في قطرة مثل قطرة العينين نغسلها كويس ونضع فيها المزيج٠

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة مضمونة لنجاح الوصفة بشكل اسرع ومفيد لكم وهي كالتالي:-

نضع نقطتين من المزيج علي كل خد توزيعهم كويس بالفرشاة أو أيدك لأن اليد بيكون توزيعها أحسن من الفرشاة.

ثم نضع أيضا علي الشفايف نقطة وتوزعها كويس أذا لاحظتي اللون باهت أو مش لونه وردى نضع كمية من بودرة دم الغزال حتي توصلي للون المطلوب.

ملحوظه

ده بيرجع للعطار اللي بتشتري منه بودرة دم الغزال فيه منه مغشوش فيه منه الأصل فاختاري عطار تكون واثقي فيه صدقني مش هتندمي بعد استخدام الوصفة ولا مش هتستخدمي مكياج ولا روج أن شاء الله.

فوائد طريقة عمل تنت طبيعي لتوريد الشفايف والخدود بشكل لا يصدق وتحدي

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة طريقة عمل تنت طبيعي لتوريد الشفايف والخدود والحصول علي افضل نتائج للغاية وهي كما يلي: –