وصفة مجربة لتطويل الرموش من أول مرة وتكثيف الحواجب هتبقي قمر من غير مكياج

وصفة مجربة لتطويل الرموش وتكثيفها في وقت سريع، تهتم كثير من السيدات بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تجعلها جميلة طول الوقت وخاصة الرموش الطويلة تجعل للمرأة جاذبية مميزة لهذا يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية الموجودة في المنزل لتطويل وتكثيف الرموش بشكل طبيعي وآمن وفي وقت سريع في حالة المداومة على استخدامه.

وصفة مجربة لتطويل الرموش

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة والممتازة لحل مشكلة الرموش الخفيفة والحواجب ومنها تلك الوصفات.

وصفه زيت الزيتون لتطويل الرموش

يمكن استخدام هذه الوصفه لزيادة طول الرموش لأن زيت الزيتون يحتوي على مركب يعمل على زيادة كثافة الشعر.

وبالتالي يساعد على تطويل الرموش بشكل آمن.

حيث يتم تجهيز أربع قطرات من زيت الزيتون وضعها على قطعة صغيرة من القطن.

ثم توزيعها على الرموش العلوية والسلفية بشكل جيد وتترك لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك تشطف بالماء الفاتر أو يمكن استخدامها هذه الوصفة قبل الذهاب إلى النوم.

وتترك طوال الليل وفي الصباح الباكر يتم شطفها بالماء.

وصفه زبدة الشيا لتطويل الرموش

زبدة الشاي يوجد فيها العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة كثافة الشعر وتمنع ظهور الجذور الحرة بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الكولاجين الذي يساعد على زيادة كثافة الرموش حيث يتم تجهيز كمية قليلة من زبدة الشيا وفركها بواسطة الأصابع ووضعها على الرموش بعد أن تذوب وتترك طوال الليل وفي الصباح يتم شطفها بالماء ويتم تكرارها بشكل يومئ للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الشاي الأخضر مجربة لتطويل الرموش

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية التي تعمل على زيادة كثافة الشعر.

حيث يتم تجهيز ملعقة الصغيرة من أوراق الشاي ووضعها في كوب من الماء الساخن وتترك لمدة 10 دقائق.

ثم يتم تصفيته وتناوله دافئه ويتم وضع قليل من الشاي بعد أن يبرد على الرموش.

من خلال استخدام قطعة من القطن يتم استخدامها مرتين في اليوم ويفضل تناول الشاي يوميا للحصول على نتائج سريعة.

وصفه زيت قشرة الليمون لتكثيف الرموش

يتم تجهيز قشرة الليمون الناعم ووضع عليه قليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ووضع عليه قطعة من القطن ويتم توزيعها على الرموش العلوية والسلفية وتترك لمدة 30 دقيقة بعد ذلك تشطف بالماء ويتم استخدام الوصفه مرتين في الأسبوع.