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كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، يعتبر لبان الذكر والفازلين من أكثر مستحضرات التجميل الأمنة والطبيعية والتي يتم استخدامها على البشرة حيث تعمل على تفتيح البشرة والمحافظة على نضارتهغ بجانب أنها تقوم بشد البشرة والتخلص من التجاعيد وإزالة الجلد الميت كما أنها تمنع ظهور الشيخوخة المبكره بجانب أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة المفيدة للبشرة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين بالتفصيل. عمل كريم لبان الذكر والفازلين المكونات ملعقتين من الفازلين

ملعقة كبيرة من لبان الذكر الناعم

ملعقة كبيرة من النشا

ربع كوب ماء ورد

نصف كوب ماء عادي

ملعقة زيت جوز الهند طريقة التحضير يتم تجهيز وعاء ونضع الماء وبعد أن تغلي نقوم بإضافة لبان الذكر المطحون ويقلب ويترك لمدة دقيقتين على النار. ثم يتم رفع جانباً لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح شكله يشبه الحليب. في الخطوة التالية نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه لبان الذكر وماء الورد والنشا وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس. ثم يتم وضعه في علبة فارغة ونظيفه وجافة ثم نضيف الفازلين وجوز الهند. تقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس وبعد ذلك يتم إضافته قبل الذهاب إلى النوم بشكل يومي. عمل ماسك لبان الذكر والنشا نقوم بتجهيز نصف ملعقة من لبان الذكر المطحون ووضع فيه وعاء صغير ونضع عليه الماء وبعد أن يغلي على النار يتم رفعه من على النار وإضافة ملعقة من النشا ويتم وضعه على النار مرة أخرى وبعد أن يصبح متماسك يترك جانباً.

في الخطوة التالية يتم دهن البشرة بالماسك بشكل يومئ ووضعه أيضا على المناطق الداكنة ويترم على الأقل لمدة 25 دقيقة بشكل يومئ وفي خلال ثلاثين يوما سوف تحصلين على النتائج مبهرة. فوائد كريم لبان الذكر والفازلين لبان الذكر يساعد شكل فعال على ترطيب البشرة والتخلص من الدهون الزائدة الموجودة على البشرة والمسؤول عن ظهور الحبوب والبثوم على الوجه.

يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة. كما أنه يعمل على تجديد خلايا الجلد ويمكن استخدامه على الأظافر الضعيفة والحساسة. عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر والفازلين كنز رباني أقوى من البوتكس هيشد بشرتك ويبيضها من أول مرة - ثقفني

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