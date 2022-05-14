نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل المدارس.. طريقة عمل العيش الفينو الهش الطري مثل المخابز بطعم لذيذ أحلي من الجاهز في المقال التالي

يعتبر العيش الفينو هو من أنواع الخبز المميزة وهو من اهم الاشياء الاساسية الذي نجده في كل بيت وعلى كل مائدة، كما يتداول بيع عيش الفينو في الكثير من محلات المخبوزات والتي نكون بحاجة كبيرة الى الاقبال على شرائه لأن يتناوله الكثير من فئات الأسرة ومن الاطفال والكبار، ونتناول العيش الفينو علي وجبة الإفطار والعشاء وعمل السندوتشات بمختلف الأطعمة. طريقة عمل العيش الفينو المقادير كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من محسِن الخبز.

استخدام كمية مناسبة من الماء اللازم للخميرة.

اربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

اربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار مناسب من الماء الدافئ اللازم للعجن.

حبة واحدة من البيض المخفوق.

كمية مناسبة من السمسم.

كمية مناسبة من حبة البركة. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع به اربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية ونضيف اليه ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض ونضع عليهم ملعقة صغيرة من محسن الخبز ونضيف عليهم مقدار مناسب من الماء الدافئ و ندمج مكونات الخميرة الفورية مع بعض ثم نتركهم لبعض الوقت.

نقوم بنخل كيلو من الدقيق الأبيض جيدا في اناء صغير اخر ونضيف اليه خليط الخميرة الفورية ثم نضيف عليه كمية مناسبة من الماء بشكل تدريجي حتى نقوم بعجن العجينة ونستمر في عجنها حتي تاخذ قوام متماسك ومرنة.

نضع على العجينة العيش الفينو اربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي حتى لا تعمل على التصاق العجينة ثم نتركها حتى يتم تخميرها.

بعد اختمار العجينة العيش الفينو نقوم بتقسيمها الى كرات صغيرة ونأتي بكل كرة ويتم فردها باستخدام النشابة وبعد فرد العجينة نلفها على هيئة شكل اسطواني ونغلق اطرافها بشكل جيد.

نحضر صينية العيش الفينو وندهنها ببيضة مخفوقة ونضع عليها كمية مناسبة من السمسم وننثر عليها حبة البركة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية تصل إلى 200 درجة مئوية ونضع بها صينية العيش الفينو ونتركها لمدة نصف ساعه حتي يكتمل تسويتها ونلاحظ ان العيش ياخذ اللون الذهبي ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة قبل المدارس.. طريقة عمل العيش الفينو الهش الطري مثل المخابز بطعم لذيذ أحلي من الجاهز - ثقفني

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