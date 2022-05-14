بمقادير غير مكلفة أعملي الباستا فلورا بالمربي بطريقة جديدة وطعم لذيذ

تعد الباستا فلورا من الحلويات الشهية التى يحبونها الأطفال كثيراً ويرغبون فى تناولها، لما لها من طعم خفيف ومذاق شهى يحبونه كثيراً، وتعد عجينة الباستا فلورا من اسهل المعجنات فى التحضير كما أن مكوناتها سهله وبسيطة ومتوفرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة وصفة الباستا فلورا بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.

إعداد وصفة عجينة الباستا فلورا

المقادير

2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

2 بيضة.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة.

مربى بنكهة المشمش.

طريقه تحضير عجينة الباستا فلورا

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح جميع المكونات الجافة ونخلطهم جيداً حتى تمام التجانس.

نحضر بولة أخرى ونضع بداخلها الزبدة والسكر ونخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمى، ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر فى خلطهم حتى يصبح جميع المكونات متجانسة.

نضع جميع المكونات فى وعاء الدقيق ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تغطى العجينة ونتركها فى الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نحضر عجينة الباستا فلورا ونقوم بتقسيمها إلى نصفين جزء نقوم بوضعه فى صينيه مدهونه بالسمن ونفرده فى جميع اجزاء الصينية، ثم نضع مربى المشمش فوقها.

نقوم بتشكيل الجزء الآخر من العجين بعمل صوابع بالطول والعرض بحيث تصبح الباستا فلورا على شكل مربعات.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 وتدخل الباستا فلورا الفرن وتترك لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك لتبرد، ثم تقدم.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة فى التحضير والتى لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها، كما أن الباستا فلورا من الحلويات المحببة كثيراً لدى جميع الأطفال، لتمتعها بطعم خفيف وحلو، كما أنها يضيف لها المربى التى تعطيها الطعم والمذاق الرائع، ويمكن أن تنوعى فى تزيين الباستا فلورا بالنكهة التى ترغبين فى الحصول عليها، فيمكن أن تحشو بمربى الفراولة أو التين أو المشمش فتمتعي بالنكهه التي يرغبون بها اولادك، وتعد الباستا فلورا من اسهل واسرع الوصفات التى تقدم فى أى وقت لسرعة تحضيرها وسهولة مكوناتها.