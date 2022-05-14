بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك هتبقي زي القشطة

يعتبر تنظيف البط والفراخ والوز من الأمور المرهقة والمقلقة لدى الكثير من السيدات التي تسعي للبحث عن بعض الطرق السهلة لتنظيف الدجاج والبط والوز من الريش وخاصة الريش الصغير الذي يصعب التخلص منه بسهولة ولكن هناك بعض الطرق السهلة والمبتكرة التي يمكن من خلالها التخلص من الريش ومن أهم تلك المكونات والوصفات السهلة هو استخدام الدقيق حيث يعد استخدام الدقيق من الأشياء المهمة التي تساعدنا في التخلص من زفارة الطيور والريش وغيره من المكونات وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال بدون قلق أو وجود أي من الروائح الكريهة.

تنظيف البط والفراخ من الريش والزفارة

يعد التخلص من الريش في الوز والبط والفراخ من الأمور الشاغلة لدى الكثير من ربات المنازل التي تقوم بالبحث عن أهم الطرق السهلة التي تخلصنا من الريش تمامًا وسوف نتناول أسهل الطرق التي تساعدنا في التخلص من الريش خلال تلك السطور

المكونات المطلوبة

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ليمون.

خل.

شبة زفرة.

ملعقتين كبار من الملح الخشن.

طريقة التنظيف وأهم الخطوات

نقوم بإحضار الدجاجة أو البط ونقوم بإحضار حلة واسعة ونضع بها الماء حتى يصل لدرجة الغليان 100 درجة مئوية.