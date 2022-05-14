نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك هتبقي زي القشطة في المقال التالي
يعتبر تنظيف البط والفراخ والوز من الأمور المرهقة والمقلقة لدى الكثير من السيدات التي تسعي للبحث عن بعض الطرق السهلة لتنظيف الدجاج والبط والوز من الريش وخاصة الريش الصغير الذي يصعب التخلص منه بسهولة ولكن هناك بعض الطرق السهلة والمبتكرة التي يمكن من خلالها التخلص من الريش ومن أهم تلك المكونات والوصفات السهلة هو استخدام الدقيق حيث يعد استخدام الدقيق من الأشياء المهمة التي تساعدنا في التخلص من زفارة الطيور والريش وغيره من المكونات وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال بدون قلق أو وجود أي من الروائح الكريهة.
تنظيف البط والفراخ من الريش والزفارة
يعد التخلص من الريش في الوز والبط والفراخ من الأمور الشاغلة لدى الكثير من ربات المنازل التي تقوم بالبحث عن أهم الطرق السهلة التي تخلصنا من الريش تمامًا وسوف نتناول أسهل الطرق التي تساعدنا في التخلص من الريش خلال تلك السطور
المكونات المطلوبة
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- ليمون.
- خل.
- شبة زفرة.
- ملعقتين كبار من الملح الخشن.
طريقة التنظيف وأهم الخطوات
نقوم بإحضار الدجاجة أو البط ونقوم بإحضار حلة واسعة ونضع بها الماء حتى يصل لدرجة الغليان 100 درجة مئوية.
- نقوم بتغطيس الفرخة أو البط بالكامل في الحلة لدقيقتين ونقوم بإزالة الريش الكبير.
- نقوم بوضع كوب من الدقيق مع نصف كوب من النشا ونخلط المكونات جيدًا نقوم بوضعهم على الدجاجة أو البط مع الدعك الجيد حتى نتخلص من أي رائحة من الزفارة أو الريش الصغير.
- نقوم بإحضار إناء بعد وضع الدقيق والنشا والتخلص من الريش الصغير و.نقوم بعصر نصف كوب من الليمون على الدجاجة مع إضافة نصف كوب من الخل.
- نقوم بوضع ملعقتين من الملح الخشن على تلك المكونات وندعكها جيدًا حتى نتخلص من أي روائح كريهة للفرخة أو البطة ويتم غسلها مرتين بنفس الطريقة بدون أي نقطة ماء حيث يعمل الماء على نشر الروائح الكريهة والبكتيرية الضارة للفرخة.
- نقوم بطهي الفرخة على حسب الرغبة بالشوي أو التحمير وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك هتبقي زي القشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.