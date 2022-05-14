في حلة واحدة طريقة تحضير الكشري المصري بالدقة في المنزل طريقة الحلواني

طريقة عمل الكشري المصري يتميز المطبخ المصري ببصمته المختلفة في العديد من الأطعمة، حيث يعتبر الكشري المصري من الاكلات الاكثر شعبيه في مصر وانتشرت في العديد من البلدان فهو أهم ما يميز الشعب المصري فلن تجد مذاق في اي مكان بالعالم مثل متشابه مع الأجواء المصرية التي لها طعم مختلف، حيث ان الكشري المصري يحمل طابع خاص من الأكلات المصرية الأصيلة التي يعشقها جميع المصريين ويتعاملون معها بشكل مختلف لأنه من الاكلات التي تجيد العديد من النساء في مصر ولكن سوف نعرض لهم طريقة عمل الكشري بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

طريقة تحضير الكشري المصري

لعمل الكشرى فى المنزل بخطوات سهله مبسطه يتبع الآتي

مكونات الكشري

كوب من العدس بجبة

كوب من الأرز المصري

نصف كوب من الشعرية

بصله متوسطه الحجم صلصة طماطم

كوب من الحمص زيت

مكرونه

طريقة تحضير الكشرى الشعبي

أحضري وضعي فيه كمية من البصل وفيرة وضعيها في الزيت واستمر في التقريب للحصول على اللون الذهبي.

قومي بتصفية البصل من الزيت على مناديل المطبخ.

حمري الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم اضيفي اليها ارز واستمر في التقليب وضعي الملح ثم صبي الية انبوب من الماء واتركيهم حتى تماما

قومي بنقع العدس بجبه لمدة 10 دقائق قبل استخدامه ثم اصلوخه في لتر من الماء لمدة 25 دقيقة.

ثم ضيفي العدس إلى ارز والشعرية وضعي كميه مناسبه من الماء واتركيه على نار هادئة

انتظري حتى التأكد من النضج لجميع المكونات التي وضعتيها.

طريقه عمل الكشري المصري

نحضر نصف كيلو من المكرونة ملعقة ملح وملعقة من الزيت وضعي وعاء في على النار ليغلي وضيفي له الملح والزيت ثم ضعي به مقدار المكرونة واتركيها لمدة عشر دقائق على النار ثم صفيه واغسليه بالماء البارد.

طريقة تحضير صلصة الكشري

احضري اربع فصوص من الثوم ونصف كيلو من الطماطم الطازجة واضربيهم في الخلاط بشكل متجانس، ثم ضيفي ثم ضيفي اليهم ملعقة من الملح بالملعقة من الزيت والفلفل الاسود والكمون واتركيه على النار حتى يتم الغليان ويأخذ اللون الأحمر وتتسابق الصلصة ويتم النضج ثم احضري الدقة التي تتكون من ثوم وخل ومياه واتركيهم في زجاجة صغيرة ويقوم بتحضير طبق الكشري، وضعي به جميع المكونات السابقة وضعي الصلصة وقدميه مع الشطة حسب الرغبة