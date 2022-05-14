معجزة التفتيح بكريم الخميرة والزبادي لتبييض الوجه والمناطق الداكنة وازالة الجلد الميت في ثواني

تفتيح البشرة من أكثر الأشياء التى تبحث عنها جميع السيدات، حيث أنهم يلجؤون إلى شراء بعض المنتجات للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة ذات طابع مميز وخاص، ولكن معظم المنتجات التى تعمل على تفتيح البشرة بها مواد كيميائية تضر بصحة البشرة وتعمل على إتلاف البشرة، على عكس الوصفات الطبيعية التى تكون آمنه تماماً على البشرة، لذلك سوف نقدم فى هذا المقال عن طريقة وصفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية.

فوائد الخميرة والزبادى للبشرة

من اجمل الوصفات التى تقدم فى تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الناتجة من اشعه الشمس أو الاسمرار الذى يوجد على البشرة هى وصفة ماسك الخميرة والزبادى، فكل منهما له الفوائد والمزايا التى تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها واعطاء البشرة النضارة والتفتيح الطبيعى دون أى ضرر يلحق بها، كما أن الخميرة لها فوائد عظيمة فهى تدخل فى العديد من الوصفات التى تعمل على شد البشرة وعلاج ترهلات وتجاعيد الوجه وازاله الخطوط التعبيرية من على الوجه، فهى تعطى البشرة النضارة والتفتيح المضاعف، كما أن الزبادي له فوائد لا حصر له فهو يعمل أيضا على تفتيح البشرة، كما أنه يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة و يعالج التصبغات الناتجة عنها، كما أنه يزيل الجلد الميت من على البشرة ويمدها خلايا جلد جديدة تكسب البشرة النضارة والإشراق المميز.

طريقة عمل ماسك الخميرة والزبادى لتفتيح البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقتين كبار من الزبادى.

معلقة صغيرة من الحليب المجفف.

نصف عصير ليمونة.

معلقة صغيرة ماء ورد للعجن.

تحضير وصفة الخميرة والزبادى لتفتيح البشرة