من غير ولا نقطة زيت.. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت مقرمشة وصحية للأطفال أحلى و ألذ من المطاعم

تعد البطاطس من أكثر الأكلات التى يحبونها جميع أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال، لما لها من طعم مقرمش ومذاق مميز تختلف به عن غيرها من الأطعمة، ويمكن أن تقدم البطاطس مع سندوتشات البرجر اللذيذة التى تضيف إليها الطعم والمذاق الرائع، وبسبب عشق الأطفال فى تناول البطاطس باستمرار، سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة لقلى البطاطس بدون زيت حفاظاً على سلامة وصحة أولادك.

فوائد قلى البطاطس بدون زيت

يعد قلي البطاطس بدون زيت من أفضل الطرق الصحية المتبعة، حيث أن البطاطس تمتص الزيوت التى تعمل على سوء الهضم مما يؤدى إلى حدوث ألم فى المعدة، ويعمل أيضا زيت البطاطس على رفع الكوليسترول فى الدم، لذلك ننصح باستخدام وصفة قلي البطاطس بدون زيت حفاظاً على صحة أسرتنا من كثرة الزيوت في الطعام.

وصفة قلي البطاطس بدون زيت

قومى بتقطيع البطاطس بعد تقشيرها على شكل أصابع، ثم اغسليها جيداً.

أحضري إناء به ماء وارفعيه على النار حتى يغلى.

قوم بوضع أصابع البطاطس بداخل الإناء واتركيها لمدة دقيقتين.

ارفعي البطاطس من على النار وضعيها في مصفاة لكي تصفي الماء منها.

ضعى البطاطس على ورق الزبدة وضعي القليل من زيت الذرة على أصابع البطاطس، ثم ضعيها فى الفرن حتى تنضج وتصبح لونها ذهبى.

هذه الوصفة من الوصفات الصحيه تماماً، حيث أنها لا تمتص الزيت الذى يتعب المعدة، كما أنها وصفة لاتستغرق بضع دقائق فى تحضيرها و اليكى عزيزتى طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة، ويمكن أن تعديها وتقوم بتخزينها حتى تسهل عليكى القيام بقليها فى وقت، والسكر خطوات تخزين البطاطس فى الفريزر إلى حين الاستخدام.

طريقة تخزين البطاطس فى الفريزر