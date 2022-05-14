كيكة المقلاة السائلة السريعة في 5 دقائق وبدون حليب وبمكونات غير مكلفة

كيكة المقلاة السائلة ، تعد من أشهي وألذ الكيكات السهلة السريعة التي يتم تحضيرها بالمنزل دون استخدام الفرن، فهي يتم تجهيزها باستخدام طاسة غير لاصقة، فهي كيكة سهلة جداً وسريعة وتعتبر من الكيك اليوم الاقتصادي الذي يمكن تحضيرها بشكل يومي للأسرة مكوناته سهلة جداً ولا يحتاج إلي الحليب يتم تحضيره باستخدام الماء فقط، مغذي ولذيذ للأطفال ويمكن تزينه بطرق عديدة ومتنوعة باستخدام المربى أو الشوكولاتة، يتم تقديمه كوجبة لذيذة في الإفطار مع الشاي أو الحليب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة المقلاة السائلة بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل كيكة المقلاة السائلة

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

حبة كبيرة من البيض.

كوب إلا ربع من السكر.

كيس من الفانيليا.

رشة من الملح.

كيس من البيكنج بودر.

للصوص الغامق

150 جرام من الشوكولاتة المذابة.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي بالشوكولاتة.

للصوص الأبيض

50 جرام من الشوكولاتة البيضاء المذابة.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي العادي.

للتزيين فول سوداني.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة المقلاة السائلة السريعة بالمنزل بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف حبة من البيض ثم نضيف إليها السكر والفانيليا ورشة من الملح. ثم نخفق المكونات جيداً بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، حتي يذوب السكر تماماً ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق. نضيف الماء ونخفق المكونات مرة أخرى حتي يتجانس الخليط تماماً وتختلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف الدقيق تدريجياً ونستمر في الخفق بالمضرب اليدوي حتي يختفي الدقيق. نضيف البيكنج بودر ونمزج المكونات حتي يختفي تماماً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونمزج المكونات بشكل جيد حتي يختفي الخل. ثم نجهز مقلاة متوسطة الحجم نقوم بدهنها بالزبدة ثم تبطن بورقة من ورق الزبدة ثم نسكب بداخلها الخليط. ثم نوزع الخليط بشكل جيد داخل المقلاة، حتي يتساوى الوجه. نضع المقلاة على نار هادئة جداً ثم نغطيها جيداً بغطاء محكم الغلق، ثم تترك لمدة 25 دقيقة حتي تتحمر من أسفل ومن الجوانب. ثم نقوم بقلب الكيكة على طبق آخر ثم نعيدها داخل المقلاة مرة أخرى بحيث يكون الوجه من الجهة السفلية. بعد ذلك توضع على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتي يتحمر الوجه. ثم نطفئ النار وتوضع الكيكة على طبق ثم ننزع منها ورقة الزبدة.

طريقة التزيين